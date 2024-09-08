الجيش الروسي يحرر بلدة جديدة ويسقط 23 مسيرة أوكرانية

تشرين:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت خلال الساعات الـ 24 الماضية من تحرير بلدة نوفوغرودوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتدمير مدرعات ومستودعات ذخيرة و23 مسيرة أوكرانية.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة أن وحدات من مجموعة قوات “الشمال” الروسية هزمت تشكيلات لقوات كييف في غوبتوفكا وأوخريموفكا وسوسنوفكا وفولتشانسك بمنطقة خاركوف وكبدتها نحو 160 جندياً، إضافة إلى مدفع ميداني.

وحسنت وحدات من مجموعة القوات “الغربية” مواقعها في كوفتشاروفكا وبيتروبافلوفكا وبوروفايا وكوبيانسك أوزلوفوي وكروغلياكوفكا ولوزوفايا بمنطقة خاركوف وسيريبريانكا بدونيتسك، وتم صد ثلاث هجمات أوكرانية فقدت خلالها القوات المهاجمة نحو 550 جنديا وست مركبات عسكرية وستة مدافع ميدانية، ومحطتين للحرب الإلكترونية، و6 مستودعات ذخيرة.

وواصلت وحدات مجموعة قوات “الجنوب” تقدمها في اتجاهات تشاسوف يار وزاليزنيانسكوي وكاترينفكا وغريغوروفكا وسيفيرسك في دونيتسك، وتم تحييد ما يصل إلى 625 جندياً، وتدمير 8 مركبات عسكرية وراجمة صواريخ و7 مدافع ميدان، ومحطة حرب إلكترونية و6 مستودعات ذخيرة ميدانية.

وحسب الوزارة حررت وحدات من مجموعة قوات “المركز” بلدة نوفوغرودوفكا، وهزمت التشكيلات الأوكرانية في المواقع التابعة لدونيتسك وصدت 8 هجمات لقوات كييف، وأسفرت عن تحييد ما يصل إلى 560 جندياً وتدمير دبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين وخمسة مدافع ميدانية.

وهزمت وحدات مجموعة قوات “الشرق” تشكيلات أوكرانية في فيليكايا نوفوسيلكا وزولوتايا نيفا ودوبروفولي في دونيتسك، وأحبطت هجومين لقوات كييف فقدت خلالهما القوات المهاجمة نحو 130 جندياً وأربع مركبات عسكرية ومدفع ميدان.

كما ألحقت وحدات من مجموعة قوات “دنيبر” الهزيمة بتشكيلات أوكرانية في غافريلوفكا وفيسيلوي وأوترادوكامينكا ونوفوكايري وأنتونوفكا ودنيبروسكوي بمنطقة خيرسون، ووصلت خسائر قوات نظام كييف إلى 50 عسكرياً وخمس مركبات عسكرية.

واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية نقاط الانتشار المؤقت لقوات العمليات الخاصة الأوكرانية وورشات إنتاج وتجميع وتجهيز المركبات الجوية المسيرة وتجمعات ومعدات عسكرية في 127 منطقة، كما اعترضت ودمرت 23 طائرة دون طيار.