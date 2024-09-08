المقداد يعرض لمجموعة من رجال الأعمال السوريين المقيمين في مصر جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم الإنتاج المحلي

تشرين:

أجرى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تسيير الأعمال الدكتور فيصل المقداد خلال وجوده في القاهرة للمشاركة في أعمال الدورة الـ 162 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لقاء حوارياً مع مجموعة من رجال الأعمال السوريين المقيمين في مصر بحضور أعضاء الوفد الرسمي المرافق.

وعرض الوزير المقداد الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة السورية لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق تحسنٍ ملموسٍ في الوضع الاقتصادي في سورية، بما في ذلك من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات الهادفة إلى دعم الإنتاج المحلي وتطوير بيئة الأعمال.

وأشار الوزير المقداد إلى توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد للحكومة بشأن ضرورة رسم مسارات حقيقية لتطوير الشأن الاقتصادي تتضمن تحليلاً للمشاكل وسبلاً لحلها، بما في ذلك من خلال مراجعة السياسات الاقتصادية الهادفة إلى دعم عملية التعافي والتنمية، وإعداد إستراتيجيات تسهم في دعم العملية الإنتاجية على نحو مستدام.

وتطرق وزير الخارجية إلى تشجيع فرص الاستثمار والشراكات مع القطاع الخاص

ولا سيما في مجالات الصناعة والطاقة، كما أجاب عن التساؤلات التي تم طرحها، واستمع إلى مقترحات رجال الأعمال حول سبل جذب رأس المال السوري، وتكامل المشاريع الاستثمارية التي يقيمونها في مصر مع إعادة إحياء مشاريعهم في سورية.

بدورهم أشاد رجال الأعمال بالإستراتيجيات الاقتصادية التي طرحها مؤخراً السيد الرئيس بشار الأسد في مناسبات وطنية مختلفة، وأكدوا أنها ستكون جزءاً لا يتجزأ من عملية الإصلاح الاقتصادي التي حدد السيد الرئيس توجهاتها.

ووعد الوزير المقداد بأن ينقل جميع المشاغل التي أعرب عنها رجال الأعمال إلى الحكومة السورية والعمل على إيجاد الحلول الممكنة لها.