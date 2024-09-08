وزير الأشغال يفتتح فعالية عرض وتقييم مخرجات المسار التدريبي التخصصي في التطوير والنمذجة والإدارة الهندسية لمشاريع الأبنية والمنشآت

تشرين- محمد النعسان:

افتتح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف ونقيب المهندسين السوريين المهندس غياث القطيني نشاطاً لعرض وتقييم المشاريع العملية مخرجات المسار التدريبي التخصصي في التطوير والنمذجة والإدارة الهندسية لمشاريع الأبنية والمنشآت في بيئة عمل BIM ضمن فعالية BIM ENGINEERTY من أنشطة مشروع ” تطوير بيئة العمل الهندسي، وبناء قدرات المهندسين في الجمهورية العربية السورية ” الذي يتم بالتعاون بين نقابة المهندسين السوريين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وبتمويل من حكومة اليابان، وبحضور مدير المشروع من النقابة الدكتور المهندس محمد ثائر الجوهري والكادر العلمي والإداري للمشروع ولجنة التحكيم من الخبراء في القطاع الهندسي برئاسة الأستاذ الدكتور المهندس محمد كرامة بدورة.

حيث تم عرض مشاريع فرق العمل التي اتبعت المسار التخصصي لمدة ثلاث أشهر وبعدد ساعات 136 ساع لكل متدرب وبعدد إجمالي للمتدربين بلغ 186 مهندساً ومهندسة من التخصصات الهندسية ( عمارة – مدني – ميكانيك – كهربا – صحية).

وأشار الوزير عبد اللطيف إلى أهمية ونوعية أعمال بناء القدرات وتنمية المهارات التي تتم عبر النقابة وضرورة دعم جميع المهندسين المتدربين فنياً ومهنياً.

وأشاد النقيب القطيني بالتزام الكوادر الهندسية المشاركة وأثنى على الجهود المبذولة من قبلهم لتحقيق أهداف المشروع ودعاهم لاستثمار خبرتهم عبر النقابة.

كما قدم مدير المشروع عرضاً عن مراحل المشروع ومكوناته شرح آلية ربط مخرجات هذه المشاريع مع سوق العمل والاستفادة من الجهود الجماعية للمهندسين لتأسيس شركات هندسية تقدم خدمات رائدة لتطوير القطاع الهندسي.

تم عرض /24/ مشروع عملي من كافة أنواع المنشآت ومنها تصميم مشروع /مركز تمكين الصم والمكفوفين/ حيث عرض الفريق مشروعهم النموذجي وقامت المهندسة نايا الحامض بتوجيه رسالة خاصة من الحضور جميعاً إلى الصم والبكم بلغة الاشارة الخاصة بهم تعبر عن تقدير القطاع الهندسي لهم.

وفي هذا السياق بيَّن وزير الأشغال اهتمام الجهات العامة والخاصة والتزاماتها تجاه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2024 ، واستمرت عروض المشاريع حتى الساعة السابعة من مساء يوم السبت الموافق للسابع من أيلول للعام 2024.