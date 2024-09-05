الرئيس الصيني يتعهد بتمويل مشاريع في أفريقيا بأكثر من 50 مليار دولار
تشرين:
تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، بتقديم أكثر من 50 مليار دولار في تمويل لأفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما وعد بالمساعدة في خلق ما لا يقل عن مليون وظيفة في القارة.
جاءت تصريحات شي خلال كلمته في حفل افتتاح قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي (FOCAC) لعام 2024 في بكين، جمعت عشرات القادة الأفارقة لمناقشة العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الصين وإفريقيا.
وقال شي للقادة الأفارقة في قاعة الشعب الكبرى: خلال السنوات الثلاث المقبلة، ترغب الحكومة الصينية في تقديم دعم مالي يصل إلى 360 مليار يوان «50.7 مليار دولار»، مضيفاً: المبلغ يتضمن 210 مليارات يوان في تسهيلات ائتمانية و80 مليار يوان في أنواع مختلفة من المساعدات، بالإضافة إلى تشجيع الشركات الصينية على استثمار 70 مليار يوان على الأقل.
كما تعهد الرئيس الصيني بالمساعدة في خلق ما لا يقل عن مليون وظيفة لأفريقيا، لافتاً إلى أن العلاقات بين الصين وإفريقيا الآن في أفضل فترة لها في التاريخ.
وتضمنت كلمته أيضاً وعداً بتقديم 1 مليار يوان «140.9 مليون دولار» كمساعدات غذائية طارئة.. وتنفيذ 500 مشروع رفاهية عامة، وتشجيع الشركات الصينية والأفريقية على الاستثمار وإنشاء أعمال في كلا الاتجاهين.
وتعد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الشريك التجاري الأكبر لإفريقيا، وتسعى للاستفادة من موارد القارة الغنية، بما في ذلك النحاس والذهب والليثيوم والمعادن النادرة.