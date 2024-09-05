الرئيس الصيني يتعهد بتمويل مشاريع في أفريقيا بأكثر من 50 مليار دولار

تشرين:‏

تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، بتقديم أكثر من 50 مليار دولار في ‏تمويل لأفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما وعد بالمساعدة في خلق ما لا يقل عن مليون ‏وظيفة في القارة.‏

جاءت تصريحات شي خلال كلمته في حفل افتتاح قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي ‌‏(‏FOCAC‏) لعام 2024 في بكين، جمعت عشرات القادة الأفارقة لمناقشة العلاقات الاقتصادية ‏والسياسية بين الصين وإفريقيا.‏

وقال شي للقادة الأفارقة في قاعة الشعب الكبرى: خلال السنوات الثلاث المقبلة، ترغب ‏الحكومة الصينية في تقديم دعم مالي يصل إلى 360 مليار يوان «50.7 مليار دولار»، ‏مضيفاً: المبلغ يتضمن 210 مليارات يوان في تسهيلات ائتمانية و80 مليار يوان في أنواع ‏مختلفة من المساعدات، بالإضافة إلى تشجيع الشركات الصينية على استثمار 70 مليار يوان ‏على الأقل.‏

كما تعهد الرئيس الصيني بالمساعدة في خلق ما لا يقل عن مليون وظيفة لأفريقيا، لافتاً إلى أن ‏العلاقات بين الصين وإفريقيا الآن في أفضل فترة لها في التاريخ.‏

وتضمنت كلمته أيضاً وعداً بتقديم 1 مليار يوان «140.9 مليون دولار» كمساعدات غذائية ‏طارئة.. وتنفيذ 500 مشروع رفاهية عامة، وتشجيع الشركات الصينية والأفريقية على ‏الاستثمار وإنشاء أعمال في كلا الاتجاهين.‏

وتعد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الشريك التجاري الأكبر لإفريقيا، وتسعى للاستفادة ‏من موارد القارة الغنية، بما في ذلك النحاس والذهب والليثيوم والمعادن النادرة.‏