نادي بردى يحرز 8 ذهبيات في البطولة الدولية الأولى بلعبة “الباجوت” القتالية

أحرز نادي بردى 8 ميداليات ذهبية بالبطولة الدولية الأولى بلعبة الباجوت التي اختتمت اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة خمس دول، هي مصر وفلسطين والعراق واليمن، إضافة إلى سورية.

وجاءت الذهبيات عبر هيثم الصالحي بوزن 45 كغ لفئة تحت 16 سنة، ومراد الصالحي بوزن فوق 40 كغ لتحت 14 سنة، ورائد الرهوان بوزن 55 كغ لتحت 18 سنة، واللاعبة ريان قرقجية بوزن 55 كغ لتحت 18 سنة، حيث نال كل منهم ذهبيتين لخوضهم المنافسات ضمن أسلوبين من أساليب اللعبة.

ورياضة الباجوت من الألعاب القتالية والدفاعية الحديثة، وتضم مجموعة من حركات وقوانين الكاراتيه والمصارعة والجودو.