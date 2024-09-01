5.8 مليارات ليرة تعويضات مزارعي التفاح بسبب البرَد في حمص

تشرين – ميمونة العلي :

بدأ صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية في (زراعة حمص) بصرف المستحقات المالية لمزارعي التفاح المتضررين نتيجة البرَد الذي ضرب موسم التفاح هذا العام خلال الأسبوع الأول من أيار .

عضو لجنة صندوق الجفاف في “زراعة حمص” محمد الأحمد أكد لـ”تشرين” أن المصارف الزراعية في حمص وشين وتلكلخ بدأت بصرف المستحقات للمسجلين ضمن قوائم اسمية بحسب نسب الضرر في كل منطقة، حيث تراوحت مبالغ التعويض عن الدونم الواحد بين ٧٨ – ١٠٩ آلاف ليرة، وبلغ التعويض الكلي الذي سيوزع في مصرف زراعي حمص ملياراً و٧٩١ مليون ليرة، وبلغ في زراعي تلكلخ ملياراً و٣٠٠ مليون ، وفي مصرف زراعي شين ملياراً و٩٧٩ مليوناً وليصبح المبلغ الكلي لتعويضات خسائر موسم التفاح في حمص ٥ مليارات و٨٠ مليون ليرة بنسبة ضرر بين ٦٥_٨٥٪ .

كما لفت الأحمد إلى أن مبلغ التعويض يتناسب مع نسبة الضرر ففي حاصور مثلاً نسبة الضرر ٨٠٪، ومبلغ التعويض ١٠٩ آلاف للدونم الواحد،أما في بحور فنسبة الضرر ٦٥٪، ومبلغ تعويض الدونم الواحد ٧٨ ألف ليرة .