تجفيف الخضار.. خيار ربّة المنزل لمؤونة الشتاء في ظل الانقطاع الطويل للكهرباء

تشرين – آلاء هشام عقدة:

دفعت الساعات الطويلة لانقطاع الكهرباء عدداً كبير من السيدات للابتعاد عن تجميد “تفريز” الخضار، والقيام بتجفيفها عوضاً عن ذلك، وهي طريقة يستعملها الأجداد لحفظ مؤونة الشتاء.

وبينت عائدة أحمد في حديث لـ”تشرين” أنها مثل أي ربة منزل، تعتمد على تحصين منزلها من الشتاء القاسي وقلة المنتجات، حيث قامت بتجفيف البازلاء والفول البلدي والبندورة والبامياء واليقطين و الملوخية والباذنجان والكوسا والفليفلة الحمراء والفاصولياء واللوبياء، موضحة أن جميع ما سبق تتحول إلى حبوب شتوية تنقع بالماء والملح ثم تغلى حتى تنضج، وبعدها تطبخ حسب الطلب، كما تجفف الفواكه كالزبيب والتين والتفاح.

وأضافت: من أهم الصعوبات التي تواجهني عدم إمكانيتي في الحصول على مجففة كهربائية، ما يجعلني أراقب المنتجات بنفسي وتغيّر الطقس، وخاصة أن طقس الساحل رطب ويجب دائماً تهوية المجفَّفات كي لا تفقد جودتها، والعناية بحفظها بأكياس مغلقة مفرغة من الهواء ونظيفة وتفقُّدها كل فترة أو بـ”مرطبانات” شديدة الإحكام.

وأشارت أحمد إلى أن هناك طريقة حديثة لحفظ الفواكه والخضار بعبوات الماء والملح، لكن تحتاج إلى حرص شديد لتبقى ممتازة الجودة، وورق العنب بالتحديد يتم حفظه في عبوات فارغة أو يعبأ ضمن محلول ملحي.

بدورها، أكدت عائدة سليم التي تعمل في تحضير منتجات متنوعة وتبيعها منذ سنوات عدة، أنها تعمل على تجفيف كل أنواع الخضار وتجهيزها، لكن ارتفاع أسعارها ساهم في تراجع بيعها، مدللة بدبس الفليفلة ورب البندورة.

من جهتها، بينت مديرة دائرة تنمية المرأة الريفية في مديرية زراعة اللاذقية المهندسة رباب وردة أن تحضير المؤونة تقليد لحفظ الفواكه والخضار للحصول على المواد الغذائية وما فيها من قيمة غذائية في غير موسمها وتوفير الغذاء للأسرة.

وأضافت: هناك طرق عدة لحفظ المؤونة، منها التجفيف في الظل أو الحفظ بالماء والملح، وهناك عدة أصناف يتم حفظها، منها الزيتون، الملوخية، الفول، الفاصولياء، البازلاء، الحمّص، المكدوس، الشنكليش، بالإضافة إلى الحفظ بالضغط والتحلية كورق العنب، وحفظ الأغذية بالسكر كالمربيات، وتجفيف الفواكه بالشمس، بعضها كتين “الهبول”، بالإضافة للعديد من الأطعمة المجففة كاليقطين المجفف والباذنجان “المحفور” والبامياء اليابسة.

وأشارت وردة إلى أن هناك أسساً ومقومات لنجاح المؤونة، وإذا لم تتبع السيدة الطريقة الصحيحة بالحفظ والتغليف، من الممكن أن تفسد الأغذية أو تتعرض للتعفن والدود، فالأمر بحاجة لخبرة ونظافة وتعليب جيد.