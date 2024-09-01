بعدما تجاوزت ٧٥٠٠ ليرة للكيلو.. أسعار الفليفلة توجه ضربة جديدة لموسم المكدوس “المتعثّر”

تشرين – عمار الصبح:

تتواصل عمليات جني محصولي الباذنجان والفليفلة في محافظة درعا، وتسويق المحصولين إلى أسواق المحافظة وسوق الهال الرئيسي بدمشق، في وقت شهدت فيه الأسعار بين المحصولين تفاوتاً ملحوظاً، حيث عززت الفليفلة من مكاسبها لتسجل أرقاماً قياسية جديدة، فيما تراجعت أسعار الباذنجان على وقع ارتفاع وتيرة الإنتاج.

وسجلت أسعار المحصولين خلال الأسبوع الأخير تبايناً في الأرقام لا يزال مستمراً حتى الآن، إذ انخفض سعر كيلو الباذنجان في الأسواق الشعبية إلى أقل من ١٠٠٠ ليرة، بعدما كان وصل إلى ٤٠٠٠ ليرة في بداية موسمه، فيما حافظت الفليفلة على ارتفاعها ليتجاوز سعر الكيلو ٧٥٠٠ ليرة، وهو ما يعد رقماً قياساً جديداً.

وأرجع أحد تجار الخضار أسباب هذا التباين في الأسعار إلى جملة من الأسباب، فإنتاج محصول الباذنجان في الحقول المزروعة وصل إلى الذروة، وهو ما زاد من تدفق كميات كبيرة إلى الأسواق مقابل تراجع في الطلب، لافتاً إلى أن كثيراً من الأسر عمدت إلى إلغاء مؤونة المكدوس هذا الموسم، أو إلى تقليص الكميات إلى الحدود الدنيا، فيما تفضل بعض الأسر تأجيل المؤونة إلى نهاية الموسم على أمل انخفاض الأسعار بشكل أكبر.

وفيما يتعلق بمحصول الفليفلة، أشار التاجر إلى أن جني المحصول لا يزال في بدايته ولم يصل إلى الذروة بعد، وهو ما أدى إلى هذا الارتفاع في الأسعار التي من المتوقع أن تنكسر حدتها مع زيادة الكميات الواردة إلى السوق، كاشفاً عن أن محصول الفليلفة يحتفظ لنفسه (على عكس الباذنجان) بقنوات تصريف أخرى غير قناة المؤونة، وذلك عبر معامل الكونسروة التي تستجر قسماً من المحصول، وهذا ما يؤدي إلى احتفاظها بأسعار مقبولة طيلة الموسم.

بدوره، وصف رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس وائل الأحمد، الكميات المنتجة من محصولي الباذنجان والفليفلة بالجيدة، مبيناً أن إنتاج الباذنجان للموسم الحالي يقدر بحوالي ٣٥ ألف طن على مساحة مزروعة بلغت ٤٦٥ هكتاراً، في حين بلغت المساحة المزروعة بالفليفلة ٤١٥ هكتاراً، والإنتاج المقدر يصل إلى ١٩ ألف طن.

وتتوزع زراعة المحصولين على أنحاء المحافظة، ولاسيما في مناطق طفس وداعل والمزيريب ونوى وإزرع وإنخل وخربة غزالة وغيرها، وهي تزرع ضمن خطة المحاصيل الصيفية في المحافظة، وحسب الأحمد فقد خططت مديرية الزراعة في هذا الموسم لزراعة ٢٠٣١ هكتاراً بالخضار الصيفية، في حين بلغت المساحة المنفذة ٢١١٠ هكتارات من خيار وكوسا وملوخية وفاصولياء ولوبياء وبامياء، إضافة إلى الباذنجان والفليفلة.