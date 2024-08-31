وصول ٨٠ بالمئة من الكتب المدرسية لمحافظة دير الزور

تشرين – مالك الجاسم:

يتواصل وصول الشاحنات المحملة بالكتب المدرسية إلى محافظة دير الزور لتغطية حاجة المحافظة بالكميات المطلوبة قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وخلال حديثه لـ “تشرين”، أكد مدير فرع المطبوعات والكتب المدرسية في ديرالزور المهندس ساهر المهنا أن الكمية التي وصلت حتى الآن تغطي ٨٠ بالمئة من حاجة المحافظة، على أن تستكمل الكميات المتبقية خلال أيام. حيث وصلت إلى المحافظة ثلاث دفعات، الأولى ضمت شاحنة محملة بـ ٧٠٢٥٠ كتاباً والدفعة الثانية شاحنة محملة بـ ٨٠ ألف كتاب والدفعة الثالثة ثلاث شاحنات، كل شاحنة محملة بـ ١٢٠ ألف كتاب.

ولفت المهنا إلى وجود ١١ مستودعاً في المدينة والريف موزعة على أربعة مستودعات في المدينة، وهي المستودع المركزي والمهني والثانوي والإفرادي، كما يوجد سبعة مستودعات في الريف في كل من البوكمال وصبيخان والعشارة والميادين وموحسن وحطلة والتبني، أما عدد المدارس وحسب الإحصائية الأخيرة فيوجد في المدينة ٤٥ مدرسة وعدد المدارس في المدينة والريف ٤٢٢ مدرسة.

وأضاف المهنا: خلال هذا العام ستكون هناك خطة توزيع موحدة تعتمد على توزيع الكتب الجديدة والمدورة الصالحة للاستخدام. أما الصعوبات التي نعاني منها، فهي تكمن في نقص الأيدي العاملة، وكذلك نعاني من نقص كبير بالآليات وما نتمناه أن يحل موضوع المقر.