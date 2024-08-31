الحرارة حول معدلاتها وزخات مطرية متوقعة في المنطقة الساحلية وأجزاء من المنطقة الجنوبية

تشرين:

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل في أغلب المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية اليوم أن يكون الجو صيفياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات محلية من المطر في المنطقة الساحلية وأجزاء من المنطقة الجنوبية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، ويكون الجو ليلاً معتدلاً بشكل عام ومائلاً للبرودة على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية في أغلب المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 65 كيلو متراً بالساعة وخاصة في المنطقة الوسطى والجنوبية، تثير الغبار في المناطق الداخلية، والبحر متوسط ارتفاع الموج.