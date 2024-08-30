مبادرة مجتمعية لتوزيع أكثر من  230 ألف حقيبة مدرسية على طلاب طرطوس بداية العام الدراسي

تشرين – رفاه نيوف

كشف مدير تربية طرطوس علي شحود عن وجود مبادرة مجتمعية، سيتم خلالها تقديم حقيبة مدرسية مجهزة بقرطاسية كاملة تخدم الطالب، ومخصصة لكل تلاميذ وطلاب المدارس بمراحلها كافة والبالغ عددهم أكثر من 230 ألف تلميذ وطالب، وسيتم تسليمها في الأسبوع الإداري لجميع المدارس وتقديمها في الأيام الأولى من افتتاح المدرسة، وهي مقدمة من مجموعة من “أصدقاء تربية طرطوس” من أصحاب الأيادي البيضاء.

وحالياً تتحضر مديرية التربية في طرطوس لاستقبال العام الدراسي 2024-2025 في الأول من أيلول لبدء دوام الأسبوع الإداري واستكمال التحضبرات كافة، لاستقبال الطلاب في الثامن منه.

ويتابع شحود عمل الدوائر المعنية في جميع مدارس التعليم الأساسي والثانوي والخاص والأبنية المدرسية والتخطيط والجاهزية والصحة المدرسية ومستودعات اللوازم المدرسية لتكون على أتم استعداد لاستقبال العام الجديد وآلية وصول الكتاب المدرسي لجميع الطلاب من دون تأخير مع بداية الأسبوع الأول من العام الدراسي.