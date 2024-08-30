غداً ينتهي موسم استلام الأقماح في دير الزور

تشرين – مالك الجاسم:

ينتهي موسم تسويق الأقماح في دير الزور بتاريخ ٣١ آب، وخلال حديثه لـ”تشرين” أكد مدير فرع السورية للحبوب في ديرالزور أديب ركاض أن حركة الإقبال كانت جيدة خلال هذا الموسم في المراكز الثلاثة التي تم اعتمادها، وهي مركز الفرات ضمن المدينة ومركز الميادين ومركز البوكمال في الريف الشرقي للمحافظة. وكانت النسبة الأكبر من عمليات الاستلام ضمن مركز المدينة، لكونه غطى المدينة والريفين الغربي و الشمالي الشرقي.

ولفت الركاض إلى أن الكميات المستلمة بلغت خلال هذا الموسم ٤٧ ألف طن، موزعة على ٢٩ ألف طن في مركز الفرات و٩ آلاف طن في مركز الميادين و٨ آلاف طن في مركز البوكمال، فيما بلغت كمية الأكياس المباعة للفلاحين والخاصة بعمليات تعبئة محصول القمح ٣١٣ ألف كيس. أما قيمة الأقماح التي تم صرفها للفلاحين، فقد بلغت ٢٥٢ مليار ليرة سورية ولا تزال عمليات الصرف قائمة حتى الآن في المصرف الزراعي بدير الزور.

وختم الركاض حديثه بأن أمور التسويق خلال هذا الموسم سارت بشكل جيد، ولم تكن هناك صعوبات وإن وجدت كنا نعمل على تذليلها بشكل مباشر.