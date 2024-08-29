مؤتمر بسيناريو اتحاد الكرة .. وخوسيه لانا مشرفاً على المنتخب الأول والفئات السنية

دمشق- إبراهيم النمر:

لم يخرج المؤتمر الصحفي بتقديم المدرب الإسباني خوسيه لانا الذي نجح نائب رئيس اتحاد كرة القدم بالتعاقد معه بجديد، فقد أدار اللقاء الصحفي كما يحلو له، فبدأ بمقدمة قطع فيها أي طريق للإعلاميين ( أغلبهم منصات خاصة) بالتحدث عن فشل اتحاد الكرة في الفترات السابقة حيث قال بالرقم إنه ليست لدينا استحقاقات سوى التصفيات الآسيوية، فقد رأى اتحاد الكرة أن تكون قيادة المنتخب لمدرب أجنبي في الفترة المقبلة، علماً أن الاتحاد سيضع كل إمكاناته تحت تصرف المدرب الإسباني وكادره المساعد، حاولنا إسعاد الجماهير على مدار عامين ونصف العام لكننا لم نستطع ، فخروج المنتخب من التصفيات كان مذلاً والجرح لم يلتئم بعد.

بعدها غادر طاولة المؤتمر من جانب المدرب وجلس في الصف الأمامي، ما يعني أنه ترك الإعلاميين يوجهون أسئلتهم للمدرب الجديد الذي وضعه في الواجهة بعيدًا عن توجيه الأسئلة لاتحاد الكرة وفشله.

السيناريو بات مكشوفًا، مع العلم بأن الفترة الحالية لا يحتاج فيها المنتخب لمدرب أجنبي لأنه خرج من التصفيات المونديالية بخفي حنين، وهناك سنتان ونصف السنة لدفع مستحقات الكادر الجديد من دون فائدة.

بدوره مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم خوسيه لانا قال:

المشروع الذي قدمه الاتحاد السوري لكرة القدم والطموح شجعاني على قبول العرض علمًا أنّ مدة العقد 3 سنوات، وسأكون مديراً فنياً للمنتخب الأول ومشرفاً فنياً للاتحاد والمنتخبات السنية، وسأضع منهجية لعمل المدربين بالمنتخبات والأندية.

ونفى خوسيه أنه تكلم مع المدرب هيكتور كوبر حول المنتخب السوري، ولكنه تحدث مع مساعديه اللذين أعطوه صورة إيجابية عن المنتخب واللاعبين والبلد.

المدرب الإسباني شاهد مباريات للمنتخب ومباريات الدوري المحلي وكذلك للمغتربين لانتقاء اللاعبين، والأفضل سيكون بالفريق حسب قوله.

وأشار خوسيه إلى أنّ هناك قاعدة للعبة في البلد ويمكن العمل على تطويرها، وسيسعى لتحقيق الفوز وإيصال أفكاره وفلسفته إلى اللاعبين ، لافتاً إلى أنه كان هناك عمل وأداء من اللاعبين والجهاز الفني سابقاً، ولكن بالفترة القادمة سيضع أفكاره الخاصة.

وأمل الإسباني عدم الحكم على عمله من بداية المباريات، لكونه سيعمل على مراحل لتطوير أسلوب اللعب، وحالياً يبحث عن الأسلوب المناسب.

والشيء الأهم حسب تعبيره أنه يجب أن يكون تفكيرنا بشيء واحد وهو ” الفوز” وسنعمل على ذلك، وفيما يخص القائمة سيختار الأفضل من بين اللاعبين بغض النظر عن العمر والاسم، هو سينتقي من هو أكثر أحقية ومسؤولية لارتداء هذا القميص.

والمعسكر الأول ستكون فيه مشكلات وصعوبات كما في كل دول العالم من اعتذارات وعدم جاهزية بعض اللاعبين، نحن نعمل 24 ساعة متواصلة مع اللاعبين فرديًا وجماعيًا بالتعاون مع اتحاد الكرة.

وعن نقاط قوة منتخبنا قال خوسيه: التنظيم الدفاعي كما شاهدته، والحماس وشغف التواجد بالمنتخب أحد أسباب وجودي هنا، أما نقطة الضعف فهي عدم تسجيل الأهداف وبعض التفاصيل الصغيرة التي يخسر بها عند وصول الخصم للمرمى.

ووعد المدير الفني الجديد لمنتخباتنا في نهاية المؤتمر الصحفي الجماهير بالعمل وتقديم أداء مناسب حالياً، فهو ليس لديه أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي.