“سيدات سلمية” بطلاً للدوري السوري بكرة الطائرة

تشرين- مرهف هرموش:

فوز تاريخي هو الوصف الأدق لما حققه فريق سيدات نادي سلمية الرياضي بكرة الطائرة بعد أن فاز بثلاثية نظيفة على مستضيفه الشرطة في مرحلة الإياب وفوزه أيضاً بثلاثية نظيفة في مرحلة الذهاب في صالة ناصح علواني في حماة.

رئيس الاتحاد العربي السوري لكرة الطائرة إبراهيم الخوري أشار في تصريح ل”تشرين” أن فوز سيدات سلمية بالدوري هو خطوة كبيرة يحققها النادي بعد سنوات طويلة من المنافسة على المثلث الذهبي وهو انعكاس لحالة التماسك التي وصل إليها النادي من طاقم إداري وفني إلى لاعبات استطعن تحقيق الفوز بعزيمة وإصرار.

وأضاف خوري: إن الدوري لهذا العام شهد منافسات قوية بين الفرق المشاركة، حيث شارك في الدوري كل من أندية سلمية والشرطة وحطين ومحرده والجولان ودير عطية ووصل إلى المباراة النهائية كل من فريق سيدات سلمية وسيدات الشرطة حيث حسمت سيدات سلمية اللقب لأول مرة في تاريخ النادي بثلاثة أشواط من دون رد.

وبيّن خوري أن نادي سلمية من الأندية التي وضعت بصمة في اللعبة، فهي نبع للاعبين واللاعبات واستطاع أن يحتكر البطولة هذا العام لفئتي الرجال والسيدات رغم ضعف الإمكانات الموجودة.

بدوره رئيس نادي سلمية الرياضي الكابتن صفوان سيفو أكد أن هذا الفوز لم يأتِ من فراغ بل رافقه مجموعة من العوامل منها التزام اللاعبات وخبرتهن ومهنية الكادر التدريبي والدعم الكامل من الإدارة بالإضافة للدعم المادي من بعض عشاق اللعبة ما أوصلنا إلى منصة التتويج بلقب الدوري لأول مرة في تاريخ النادي.

وأضاف سيفو: إن نادي سلمية الرياضي وضع خلال الفترة الماضية خطة منهجية للارتقاء بالألعاب التي تمارس فيه فهو يعتبر من أكبر الأندية الريفية في القطر من حيث الألعاب الممارسة فيه وخصوصاً الألعاب المتميزة عبر التاريخ وعلى رأسها الكرة الطائرة مع التأكيد على مواصلة المشوار للحفاظ على ما تم إنجازه.

وختم رئيس نادي سلمية الرياضي بتوجيه الشكر لكل من كان له دور في هذا الإنجاز التاريخي للنادي من لاعبين ولاعبات ومحبي اللعبة وداعمي النادي والكادر الفني والإداري لكرة الطائرة الذي حقق ثنائية عظيمة لهذا الموسم بتحقيق لقب الدوري لفئتي الرجال والسيدات وقد مثل فريق سيدات سلمية في الدوري كل من اللاعبات: أليسار سمعول، وغربة عيزوقي، وتيما يازجي، وميس النجار، وغزل القصير، وولاء خلوف، وعبير حيدر، ونينار الحاج حسين، وزهراء مني، وليليان زينو، وشهد صافية بإشراف المدربين: كريم يازجي ومروان شدود، ورئيس البعثة الكابتن نزار عارفة وإداري الفريق الكابتن رملة بدور والكابتن إسماعيل هنداوي مسؤول التجهيزات.