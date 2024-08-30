إرادة النجاح.. شعار بطولة أندية الدرجة الثانية بألعاب القوى في حماة

تشرين- مرهف هرموش:

إرادة النجاح كان عنواناً عريضاً لبطولة ألعاب القوى التي اختتمت مؤخراً في محافظة حماة لأندية الدرجتين الثانية والثالثة، وقد كانت فعلاً إرادة قوية للنجاح ووضعت ملامح المرحلة القادمة لأم الألعاب بتنظيم فني محترم ومسابقات لم تشوبها الشوائب وأرقام منطقية للاعبي أنديتنا كشفت عن وجود خامات حقيقية تحتاج إرادة الصقل وبناء اللعبة بطريقة منهجية وهذا ما اعتمده الاتحاد العربي السوري لألعاب القوى.

سليمان حويلة رئيس الاتحاد العربي السوري لألعاب القوى أشار في تصريح ل”تشرين” إلى أن هذه البطولة هدفت للوقوف على مستوى الأندية وترقيتها إلى الدرجات الأعلى وفق النتائج التي تم تحقيقها، حيث يشارك فيها أغلب أندية الدرجة الثانية من مختلف المحافظات السورية، كما شاركت مجموعة من الأندية الجديدة الراغبة بالانضمام إلى أسرة ألعاب القوى كدرجة ثالثة سيتم ترقيتها بحسب النتائج التي تحققها.

بدوره أمين سر الاتحاد ومشرف البطولة محمد خلفة أكد أن البطولة اعتمدت الفئات العمرية الأولى من مواليد 2003 إلى 2006 لفئة الرجال والسيدات والفئة الثانية من مواليد 2007 إلى 2010 لباقي الفئات، وكانت المنافسات قوية والتنظيم جيد وبرز خامات سيقوم الاتحاد بالعناية بها وصقلها لترفد منتخباتنا الوطنية وتكون حاضرة في الاستحقاقات الخارجية والداخلية.

وختم أمين السر بالتأكيد على أن الاتحاد يقوم بأنشطته بشكل مدروس ودقيق لتوسيع قواعد اللعبة واكتشاف الخامات الجديدة وتطويرها وصقلها لتكون نواة لمنتخباتنا الوطنية في المستقبل القريب كاشفاً عن عزم الاتحاد إقامة اختبارات للمنتخب الوطني للناشئين تحضيراً للمشاركة في بطولة العرب في المملكة العربية السعودية في مدينة الطائف منتصف أيلول القادم.