سرقة الكوابل النحاسية صباح اليوم تقطع الاتصالات عن ٢٤٠٠ مشترك في مدينة درعا

تشرين – وليد الزعبي:

أوضح مدير فرع اتصالات درعا المهندس أحمد الحريري أن اثنين من الكوابل النحاسية في مدينة درعا تعرّضا فجر اليوم الجمعة للتعدي بالسرقة من مجهولين، وذلك عند زاوية سور بناء مديرية التربية الجديد من الجهة الغربية الواقع بجوار دوار الحمام.

وذكر أن تلك السرقة تسببت بانقطاع خدمة الهاتف الأرضي والإنترنت عن ٢٤٠٠ مشترك، حيث إن سعة كل كبل ١٢٠٠ خط، والمشتركون المتضررون هم عدد من الجهات المعنية، ولا سيما مديريتي الزراعة والنقل ودائرة آثار درعا ومطحنة اليرموك والمنطقة الصناعية وغيرها من بعض الجهات المختصة، بالإضافة إلى جزء كبير من السكان المشتركين في حي الكاشف.

وبيّن الحريري أنه فور العلم بالواقعة فجراً تم التوجه برفقة إحدى الجهات المختصة إلى الموقع، حيث كان اللصوص قد غادروا، لكن من دون أن يتمكنوا من سرقة باقي الكوابل التي تغذي الأجزاء المتبقية من حي الكاشف، فيما جرى استدعاء ورشات فرع الاتصالات على الفور لتقييم الوضع والمباشرة بالإصلاح لإعادة الاتصالات تدريجياً للمشتركين، علماً أن كل كبل سعته ١٢٠٠ (زوج أو فرعه /كل زوج خط لمشترك) وكلا الكبلين الاثنين ٢٤٠٠ زوج، والعمل الجاري حالياً لإنجاز عملية الإصلاح وتركيب كابلات بديلة مع توصيلها يحتاج إلى نحو ٤ أيام تقريباً، لكن سيتم تكثيف الجهود ومواصلة العمل في الليل والنهار، لعل ذلك يمكن من اختصار الوقت اللازم لعملية الإصلاح وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

تجدر الإشارة إلى أن حالات سرقة الكوابل الهاتفية النحاسية تتكرر بين الحين والآخر في مناطق مختلفة من محافظة درعا، حيث لا يتوانى ضعاف النفوس عن نهبها بهدف بيع مادة النحاس غير آبهين بمدى الضرر المترتب على ذلك تجاه السكان المشتركين بخدمات الاتصالات الحيوية، الأمر الذي يستدعي تضافر جهود جميع الجهات مع المجتمع المحلي لردع مثل تلك التعديات.