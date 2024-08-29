ملتقى الاستثمار الريادي الثالث فرصة 2024 يبحث في جلسة حوارية تأسيس الشركات الناشئة وسبل تبسيطها

تشرين – ماجد مخيبر:

أقيمت اليوم جلسة حوارية مفتوحة بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تصريف الأعمال محسن عبد الكريم و بين رواد الأعمال الشباب ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار الريادي الثالث فرصة 2024 الذي ينظمه الاتحاد الوطني لطلبة سورية والمؤسسة السورية لرواد الأعمال الشباب .

المشاركون تطرقوا إلى التحديات الحالية والإشكالات الرئيسية التي يواجهها رواد الأعمال عند تأسيس الشركات، لاسيما الصعوبات المتعلقة بالانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي وكيفية تبسيط إجراءات التسجيل والحصول على التراخيص ، ودعا المشاركون إلى وضع خارطة طريق واضحة لإنشاء نافذة واحدة لتسجيل الأعمال والحصول على التراخيص ووضع قائمة ببرامج التحفيز المقترحة الموجهة للصناعات المختلفة وحجم الأعمال وتنظيم حملة توعية عامة لتثقيف رواد الأعمال حول فوائد الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي ووضع شروط خاصة جداً لأي هيئة تريد فرض أعباء مالية على أي مشروع ناشئ، وتحديد المقابل من فرض هذه الأعباء.

تكامل الأدوار والأفكار للوصول الى حالة نمو سريعة

وزير التجارة الدخلية وحماية المستهلك في حكومة تسيير الأعمال تحدث إلى المشاركين عن أهمية ريادة الأعمال عند فئة الشباب حيث تعتبر عصب للنمو الاقتصادي والتطور بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة مؤكداً حرص الوزارة على دعم عملية النمو والتطور لتحقيق التقدم الاجتماعي على مستوى الوطن وتكامل كل مكونات المجتمع السوري في أدوراهم حتى تكون عملية النمو سريعة.

كما أشار الوزير عبد الكريم إلى أن الجهد سيكون مضاعفاً للتعاون والتشارك مع الشباب لتقديم أفكار إبداعية ودعمهم واحتضان أفكارهم للنهوض بالوطن ورفعته وذلك عملاً بتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد المتعلقة بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة التي تشكل أساس اقتصادات معظم دول العالًم ، علما إننا خرجنا من حالة حرب وحصار تركت آثارا سلبية على جميع المكونات الاقتصادية والتشريعية والشعبية، وبالتالي نحن في حالة معالجات وفي حالة بحث عن موارد أكبر والعمل على تطويرها بشكل أفضل و تبسيط الإجراءات بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وهذا ليس مجردطموح بل هو ينفذ بكل ما تملكه الوزارة من إمكانات فكرية ووسائل مادية وتشجيعية حيث تتابع جميع الكوادر البشرية المعنية وتنجز مالديها في هذا الجانب .

وزير التجارة أشار الى أهمية التقدم الحاصل في عمل الوزارة لجهة تبسيط الإجراءات فيما يخص منصات الأون لاين والتطور الرقمي إذ تتناغم الوزارة مع جميع الجهات ذات الصلة بغية توفير الوسائل والامكانيات للنهوض بالواقع نحو الأفضل.

هذا وقد حضر جلسة النقاش والحوار كل من معاون الوزير لشؤون التجارة الداخلية رشا كركوتلي، ومدير مديرية حماية الملكية الفكرية رضا عبد الله، ومدير ادارة الشركات في الوزارة أنس الناعمة.

نقطة انطلاقة لحوارات أكثر تخصصية وأكثر فائدة

الدكتورة دارين سليمان رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية لفتت في مداخلة لها إلى أن جيل الشباب يملك كل العزيمة والإرادة وصاحب فكر ومشروع ولابد من التكاتف والعمل لتقديم الدعم والرعاية له في مجال ريادة الأعمال التي تحتاج إلى تشريعات وبيئة مختلفة والتشبيك والتشاركية مع مؤسسات الدولة والوزارات المعنية والجامعات والمؤسسات المصرفية ومؤسسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمصارف، معربة عن أملها بـأن تكون هذه الجلسات الحوارية نقطة انطلاقة لحوارات أكثر تخصصية وأكثر فائدة والوصول إلى قرارات وتوصيات ينعكس أثرها الايجابي على المشروع الريادي برمته.

رئيس مجلس أمناء المؤسسة السورية لرواد الأعمال الشباب معتز سكرية طالب بتأسيس منصة خاصة لرواد الأعمال والمشاريع الناشئة تكون إجراءاتها أبسط، ولا بد من دعم الشباب ليخدموا بلدهم ويحققوا أحلامهم.

أدار جلسة الحوار الإعلامي زياد غصن، وحضرها ممثلين عن الهيئات والمؤسسات المعنية العامة والخاصة ورياديو ملتقى الاستثمار الريادي عن سنواته الثلاث.

إستراتيجية استشرافية داعمة لبيئة ريادة الأعمال

عماد العمر عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية قال في تصريح صحفي إن الشيء المميز والمختلف في هذه النسخة من فرصة هو الجلسة الحوارية اليوم وبحضور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومدير مديرية الشركات والعنوان الأساسي للورشة هو التحفيز للتأسيس حتى يقوم الرواد بتأسيس شركاتهم ، ومعرفة ما هي التحديات والصعوبات التي تواجههم في مواضيع القوانين والتراخيص جراء قيامهم بإنشاء شركاتهم .

والهدف الأساسي من الجلسة الحوارية هو الوصول الى استراتيجية استشرافية داعمة لبيئة ريادة الأعمال والابتكار والنجاح والاستدامة حتى يكون لدينا خارطة طريق واضحة المعالم يتم الاتفاق عليها ما بين الحكومة ورواد الأعمال الشباب .