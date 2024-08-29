رئاسة مجلس الوزراء تصادق على عقود في الجهات العامة

دمشق- تشرين

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية بعدد من القطاعات، ومن ضمنها التصديق على العقد المبرم لصالح المؤسسة السورية للحبوب بقيمة إجمالية قدرها 1.8 مليار ليرة سورية، وذلك بهدف تنفيذ أعمال صيانة وتدعيم وترميم مطحنة الساحل.

وتم التصديق على العقد المبرم لصالح وزارة الصحة لتقديم مستلزمات التنقية الدموية لزوم جهات القطاع الصحي العام “جلسات غسيل كلية” بقيمة إجمالية قدرها 4 ملايين و750 ألف دولار أمريكي، والعقد المبرم لصالح الوزارة لتقديم أدوية لزوم القطاع الصحي العام بقيمة إجمالية قدرها نحو 6 مليارات ليرة سورية، بغية الاستمرار بتأمين الأدوية للقطاع العام الصحي، بما يمكنه من تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

كما شملت الموافقات التصديق على العقدين المبرمين لصالح مديرية صحة درعا لتوريد مواد مخبرية لزوم عمل المديرية لعام 2024 بقيمة تبلغ نحو4 مليارات ليرة.