80% من الكتب المدرسية متوفرة في طرطوس.. وسيتم استكمالها قبل بداية العام الدراسي

تشرين – ثناء عليان:

أكد مدير فرع المطبوعات والكتب المدرسية في طرطوس هيثم محمود، أن الكتب المدرسية للعام الحالي متوفرة بنسبة 80% حتى تاريخه، وأن النسبة في ازدياد يومياً لتصل إلى 100% قبل الإقلاع بالعام الدراسي الجديد، واعداً الطلاب وأولياء الأمور بأن هذا العام سيكون جيداً ومريحاً من ناحية توفر الكتاب المدرسي، وأنه سيتم استكمال حاجة الفرع من الكتب قبل بداية العام الدراسي.

ولفت إلى أنه تم توريد الكتب وتوزيعها على كافة المستودعات المنتشرة في المحافظة، كما تم توجيه المدارس لاستلام الكتاب المدرسي اعتباراً من 25 الشهر الحالي، مبيناً أنه سيتم توزيع كتب جديدة على طلاب الصف الأول والثاني والثالث لمواد اللغة العربية والإنكليزية والرياضيات والعلوم، مضافاً إليها توزيع كتاب الأنشطة للغة الإنكليزية الجديد على جميع الطلاب من الصف الأول وحتى التاسع.

أما بقية الصفوف، فستوزع الكتب الجديدة عليها بعد حسم المستردّ لصالح التوزيع الموجود في المدارس، على أن يكون الكتاب المسترد بحالة فنية جديدة وغير منقوص، وختم مؤكداً توفر الكتب المدرسية لجميع المراحل في المستودعات.