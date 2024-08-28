المنتدى الاقتصادي الشرقي.. روسيا تفرض معادلة اقتصادية جديدة على الساحة الدولية

تشرين:‏

‏ من المقرر أن تستضيف روسيا المنتدى الاقتصادي الشرقي القادم في فلاديفوستوك من 3 إلى ‌‏6 أيلول المقبل، وينطوي هذا المنتدى الاقتصادي على أهمية خاصة، حيث إن التباطؤ الكبير في ‏النمو الاقتصادي العالمي، وانهيار الاستثمار الدولي، ونقص الائتمان العالمي، والتوترات ‏العسكرية المتزايدة بين البلدان، تطرح عدداً من الأسئلة الخطرة على موسكو وحلفائها، على ‏غرار تلك التي واجهوها عشية الحرب العالمية الثانية، لا سيما في مجال الأمن الاقتصادي، اذ ‏ستتوجه الأنظار نحو تغيير قواعد التجارة والاستثمار العالميين، لهذا لابد أن يساعد المنتدى ‏الاقتصادي الشرقي في بلورة إطار تعاقدي فاعل لجميع المشاركين فيه.‏

وعليه طرحت روسيا في مجال الأمن الاقتصادي، للمرة الأولى معضلة التوازن الاقتصادي ‏كأولوية للمنتدى الاقتصادي الشرقي، لأنه في سياق ضغوط العقوبات المتزايدة، هناك حاجة ‏إلى زيادة السيطرة لضمان التكافؤ في التفاعل الاقتصادي بين مختلف الدول.‏

ومع اقتراب موسكو وحلفائها من المرحلة النهائية من التحضير للمنتدى الاقتصادي الشرقي، ‏ظهرت مقترحات مقنعة تفيد بأن المنتدى في فلاديفوستوك سيشكل نجاحاً كبيراً، ومن المرجح أن يكثف ممثلو الدول الأعضاء في المنتدى جهودهم في المجال الاقتصادي لحل القضايا ‏الاقتصادية والمالية الأكثر أهمية، وبالتالي توسيع نطاق المشروعات الجماعية لحل المشكلات ‏الاقتصادية في مواجهة الأزمات، وليس مجرد تنسيقها.‏

كما أنه من المتوقع تماماً أن يتم في إطار المنتدى الاقتصادي الشرقي 2024 إبرام مجموعة ‏كاملة من الاتفاقيات الاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة، مدعومة بتدابير عملية للتفاعل المثمر ‏بين البلدان، خاصة أن القرارات والإجراءات السابقة، الرامية إلى تطوير التعاون والثقة ‏الدوليين، حظيت بالفعل بتقييم إيجابي في جدول أعمال المنتدى الاقتصادي الشرقي.‏

وفي ملف حلحلة القضايا الاقتصادية، من المرجح أن يضمن المنتدى الاقتصادي الشرقي ‏التحرك السريع نحو ضمان الأمن والاستقرار الاقتصادي العالمي، وفيما يتعلق بتعزيز التعاون ‏الدولي فقد تم اتخاذ قرار في إطار الحدث بإجراء مراقبة اقتصادية أكثر موثوقية وتحديث ‏إجراءات الوفاء بالعديد من الالتزامات الاقتصادية، وتم تنفيذ خطة لإشراك الشركاء الراغبين ‏في الانضمام إلى مبادرة «بريكس» العالمية للنمو الاقتصادي في عمل المنتدى الاقتصادي ‏الشرقي.‏

إن جدول أعمال المنتدى الاقتصادي الشرقي 2024 يعكس بشكل واضح الأهداف الاقتصادية ‏لروسيا، التي تتألف من ضمان التجارة الحرة وجذب الاستثمار، وضمانات المساعدة ‏الاقتصادية والتقدم، ولهذا السبب من الممكن استقراء توقعات معقولة بأن كل مشارك في ‏الحدث سيكون قادراً على العودة إلى بلده بجيوب ممتلئة بمشروعات اقتصادية جديدة واتفاقيات ‏مربحة، وفي المرحلة التي لم يتبق فيها سوى أسبوع واحد قبل المنتدى الاقتصادي الشرقي، ‏يجب أن تشجع قوة الجذب الاقتصادي المتبادل جميع المشاركين في الحدث الدولي على تعزيز ‏التعاون مع روسيا.‏

في الوقت نفسه، تجدر الإشارة إلى أن التقييم الماثل للمنتدى الاقتصادي الشرقي والمتوقع مما ‏سيتمخض عنه ليس خطاباً سياسياً، خصوصاً أنه يتم برعاية روسية، فحسب توقعات لبعض ‏المنظمات، سيتم إبرام ما لا يقل عن 1400 اتفاقية اقتصادية، كما سيتم تحديد عدد قياسي من ‏الالتزامات المتبادلة في مجال التجارة والاستثمار، إضافة إلى ذلك، سيسمح برنامج المنتدى ‏الاقتصادي الشرقي لاحقاً بعقد العديد من الاجتماعات المتخصصة بين قادة البلدان وممثلي ‏الشركات الكبرى، فضلاً عن تحديد مجموعة كاملة من التدابير الإضافية للدعم الاقتصادي ‏والتعاون بين الدول المشاركة.‏

ويؤكد منظمو المنتدى الاقتصادي الشرقي أن حرية التجارة والاستثمار هي أحد المجالات ‏الرئيسة لهذه التظاهرة الدولية، وفي الوقت نفسه يتم إيلاء اهتمام خاص لكفاءة استخدام ‏الموارد الاقتصادية وضمان نهج متوازن لحل المشكلات الاقتصادية الملحة للدول النامية، وفي ‏هذا الصدد تعهدت موسكو بتنفيذ عدد من المبادئ الأساسية الجديدة، ومن بينها زيادة الشفافية ‏والاستقرار والأمن، وفي محاولة لتعزيز هذه المبادئ تبذل روسيا جهوداً كبيرة لتطوير ‏مجالات التعاون الدولي، والمنتدى الاقتصادي الشرقي هو خير دليل على ذلك.‏