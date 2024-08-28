حريق جديد  في غابات مصياف بقرية دير ماما  وسيارات الإطفاء تعمل على إخماده

حماة – محمد فرحة :

وكأننا أمام برنامج أسبوعي مسرحي تراجيدي عندما يتعلق الوضع بحرائق الغابات ، فنادراً ما يمر أسبوع أو بضعة أيام ، إلا وينشب حريق في غابات مصياف الحراجية ، فقبل يومين كان موعد الحريق في القمة الجبلية الواقعة على الكتف الغربي لمدينة مصياف ،لكن بفضل جهود الطيبين والغيورين على غاباتنا ،تم إخماده بعد أقل من ٤٥ دقيقة على نشوبه.

أما حريق اليوم والمستعر في هذه اللحظات، بدأ بحراج قرية دير ماما بريف مصياف الشمالي الغربي ، منذ الساعة الواحدة والربع ولا يزال حتى كتابة هذه السطور.

مديرية الحراج في مجال زراعة حماة ومركز حراج و إخماد الحرائق الموجود في قرية ربعو توجهوا على الفور لإخماد هذا الحريق وفقاً لحديث مدير زراعة حماة أشرف باكير في اتصال هاتفي معه .

كما تطرق باكير إلى ضرورة مساعدة الأهالي لعناصر الحراج، الأمر الذي يسهم في الإسراع بإخماد الحريق قبل اتساع دائرته ودخول النار في مواقع غاية الصعوبة الوصول إليها.

وذكر مدير زراعة حماة أن الحريق في موقع حراجي مليء بالسنديان والشجيرات الحراجية الأخرى، وإحراقها يشكل حالة غير صحية لموقع يقع في قمة جبل.ولذلك فإن لم يتم إخماده من الآن وحتى ساعة أخرى سنطلب مؤازرة من حراج الغاب والإطفاء.

بالمختصر : غاباتنا دائماً في خطر، إما لجهة الحرائق، وإما معرضة لفؤوس ومناشر الحطابين.