وُصف بالعقار المعجزة.. بريطانيا تجيز استخدام أول دواء لعلاج الزهايمر

تشرين:

وافقت بريطانيا على دواء جديد يُعد مغيراً لقواعد اللعبة في علاج مرض الزهايمر، إذ ‏أظهرت الدراسات فاعليته في إبطاء تقدم المرض، ما يعزز صحة المُصابين نحو الأفضل.‏

وأجازت الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية استخدام أول دواء ‏لعلاج مرض الزهايمر «ليكانيماب» في مراحله الأولية في بريطانيا بعد أن أثبت فاعليته في ‏إبطاء تقدم المرض بنسبة 27%.‏

وقالت الوكالة في بيان: إن الدواء يعمل على إزالة بروتين «أميلويد» الذي يتراكم في مخ ‏الشخص المصاب بالزهايمر، ويتم حقنه بالوريد كل أسبوعين لمدة 18 شهراً تقريباً.‏

ومع ذلك، أشار المعهد الوطني للتميز الصحي والرعاية في بريطانيا إلى أن الفوائد التي ‏يوفرها الدواء لا تبرر تكلفته العالية، وبالتالي لن يكون متاحاً عبر نظام الخدمات الصحية ‏الوطنية، بينما لم يُعلن عن السعر الرسمي للدواء في المملكة المتحدة، حيث تبلغ تكلفته حوالي 20 ‏ألف جنيه إسترليني سنوياً في الولايات المتحدة.‏

من جانبها، وصفت الدكتورة فيونا كاراغر رئيسة السياسات والأبحاث في جمعية الزهايمر، ‏الموافقة على هذا الدواء بأنها لحظة فاصلة للأشخاص في المملكة البريطانية الذين يعانون من ‏مرض الزهايمر في مراحله المبكرة، لكنها أعربت عن خيبة أملها من قرار إصدار هذا الدواء ‏بعدم التوصية بتوفيره عبر الهيئة الرسمية للخدمات الصحية البريطانية.‏

بدوره، قال ديفيد توماس رئيس السياسات في مركز أبحاث الزهايمر في المملكة المتحدة: إن ‏هذا التطور يمكن وصفه بأنه لحظة مريرة وحلوة في الوقت نفسه، موضحاً أن تكلفة الدواء ‏ستجعل الوصول إليه مقتصراً على الأثرياء فقط، حيث إن الدواء هو علاج يعتمد على الأجسام المضادة ويستهدف بروتين الأميلويد المتراكم في ‏أدمغة مرضى الزهايمر، ويعمل الدواء على إزالة هذا التراكم وإبطاء التدهور المعرفي، ‏ويُعطى عن طريق التنقيط الوريدي كل أسبوعين.‏

وأوضحت كاراغر أن الدواء المرخص في الولايات المتحدة واليابان والصين أثبت فاعليته ‏في علاج المرضى ممن يحملون نسخة أو نسختين من الجين (‏ApoE4‏).‏

ورغم حصول الدواء على ترخيص في الولايات المتحدة والصين واليابان وهونغ كونغ ‏وكوريا الجنوبية، فإن وكالة الأدوية الأوروبية رفضته في تموز الماضي، مشيرة إلى أن فوائده لا ‏تعوض المخاطر المرتبطة به مثل النزيف والتورم في المخ، كما أن تأثيره في تأخير التدهور ‏الإدراكي كان ضئيلاً.‏

ويعد مرض الزهايمر، وهو النوع الأكثر شيوعاً من الخرف، أحد أكثر مسببات الوفاة في المملكة ‏المتحدة.‏