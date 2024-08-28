وُصف بالعقار المعجزة.. بريطانيا تجيز استخدام أول دواء لعلاج الزهايمر
تشرين:
وافقت بريطانيا على دواء جديد يُعد مغيراً لقواعد اللعبة في علاج مرض الزهايمر، إذ أظهرت الدراسات فاعليته في إبطاء تقدم المرض، ما يعزز صحة المُصابين نحو الأفضل.
وأجازت الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية استخدام أول دواء لعلاج مرض الزهايمر «ليكانيماب» في مراحله الأولية في بريطانيا بعد أن أثبت فاعليته في إبطاء تقدم المرض بنسبة 27%.
وقالت الوكالة في بيان: إن الدواء يعمل على إزالة بروتين «أميلويد» الذي يتراكم في مخ الشخص المصاب بالزهايمر، ويتم حقنه بالوريد كل أسبوعين لمدة 18 شهراً تقريباً.
ومع ذلك، أشار المعهد الوطني للتميز الصحي والرعاية في بريطانيا إلى أن الفوائد التي يوفرها الدواء لا تبرر تكلفته العالية، وبالتالي لن يكون متاحاً عبر نظام الخدمات الصحية الوطنية، بينما لم يُعلن عن السعر الرسمي للدواء في المملكة المتحدة، حيث تبلغ تكلفته حوالي 20 ألف جنيه إسترليني سنوياً في الولايات المتحدة.
من جانبها، وصفت الدكتورة فيونا كاراغر رئيسة السياسات والأبحاث في جمعية الزهايمر، الموافقة على هذا الدواء بأنها لحظة فاصلة للأشخاص في المملكة البريطانية الذين يعانون من مرض الزهايمر في مراحله المبكرة، لكنها أعربت عن خيبة أملها من قرار إصدار هذا الدواء بعدم التوصية بتوفيره عبر الهيئة الرسمية للخدمات الصحية البريطانية.
بدوره، قال ديفيد توماس رئيس السياسات في مركز أبحاث الزهايمر في المملكة المتحدة: إن هذا التطور يمكن وصفه بأنه لحظة مريرة وحلوة في الوقت نفسه، موضحاً أن تكلفة الدواء ستجعل الوصول إليه مقتصراً على الأثرياء فقط، حيث إن الدواء هو علاج يعتمد على الأجسام المضادة ويستهدف بروتين الأميلويد المتراكم في أدمغة مرضى الزهايمر، ويعمل الدواء على إزالة هذا التراكم وإبطاء التدهور المعرفي، ويُعطى عن طريق التنقيط الوريدي كل أسبوعين.
وأوضحت كاراغر أن الدواء المرخص في الولايات المتحدة واليابان والصين أثبت فاعليته في علاج المرضى ممن يحملون نسخة أو نسختين من الجين (ApoE4).
ورغم حصول الدواء على ترخيص في الولايات المتحدة والصين واليابان وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية، فإن وكالة الأدوية الأوروبية رفضته في تموز الماضي، مشيرة إلى أن فوائده لا تعوض المخاطر المرتبطة به مثل النزيف والتورم في المخ، كما أن تأثيره في تأخير التدهور الإدراكي كان ضئيلاً.
ويعد مرض الزهايمر، وهو النوع الأكثر شيوعاً من الخرف، أحد أكثر مسببات الوفاة في المملكة المتحدة.