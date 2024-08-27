الموافقة على زيادة رأسمال مؤسسة ضمان مخاطر القروض إلى 10 مليارات ليرة

تشرين– ماجد مخيبر:

عقدت مؤسسة ضمان مخاطر القروض اجتماع هيئتها العامة غير عادية قائمة بمهام هيئة عامة عادية سنوية في قاعة “الأمويين”- فندق “الشام” بدمشق، ولعل أبرز النقاط والأكثر أهمية خلال الاجتماع هي زيادة رأسمالها المتآكل نتيجة التضخم، حيث تمت الموافقة على زيادته إلى 10 مليارات ليرة بعد أن طرح للتصويت وتمت الموافقة عليه، ما يساهم في جعلها قادرة ورائدة في سوق التمويل السورية، وتقوم بدورها من خلال تقدم خدمة فعلية لأصحاب المشاريع الصغيرة خلال السنوات القادمة.

مدير عام مؤسسة ضمان مخاطر القروض الدكتور قيس عثمان أكد أن دعم العملية الإنتاجية ومواجهة التحديات التي تعصف بالاقتصاد السوري يتطلب دعم قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وأنّ مؤسسة ضمان مخاطر القروض يمكن أن تكون أحد أهم الآليات المتاحة بيد الحكومة، وأكثرها فاعلية، لتقديم الدعم لهذه المشروعات.

عثمان: المؤسسة يمكن أن تكون أحد أهم الآليات المتاحة بيد الحكومة لتقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

وقدّم عثمان عرضاً موجزاً عن تطور أعمال المؤسسة بيّن فيه أن المؤسسة أصدرت لغاية تاريخه 211 صك ضمان، ويشهد المسار الزمني تزايداً مضطرداً بنشاط المؤسّسة، ما يشير إلى استمرار الارتفاع بالمستقبل، وسوف يتجاوز عدد صكوك الضمان المصدرة خلال عام 2024 /200/ صك، أي بنسبة زيادة 300% عن عام 2023.

وقد بلغت قيمة القروض الممنوحة من المصارف بضمان المؤسسة 21 مليار ليرة سورية، بمبلغ ضمانٍ ممنوح من المؤسسة قدره 10 مليارات ليرة سورية، وقد شملت خدمات المؤسّسة 9 محافظات.

أما بخصوص الاتفاقيات الموقعة مع المصارف فقد أوضح عثمان أن المؤسّسة استكملت في عام 2023 توقيع اتفاقيات ضمان مخاطر قروض مع المصارف العامة والخاصة ومصارف التمويل الأصغر، كما بذلت المؤسّسة كل الجهود الممكنة لوضع الاتفاقيات موضع التنفيذ الفعلي.

وبهدف التعريف بالمؤسسة، وشرح آلية عملها، وكيفية الحصول على خدماتها، وسُبل تفعيلها في المحافظات، تطرق عثمان إلى قيام المؤسّسة بعقد ندوات بمحافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماه في العام المنصرم 2023، وتم استكمال هذه الندوات في عام 2024 في محافظتي دمشق وريف دمشق. وقد انعكس كلّ ذلك زيادةً مهمةً بحجم نشاط المؤسّسة، واتسّاع انتشار خدماتها لتشمل محافظاتٍ جديدة.

عثمان أكد أن مؤسسة ضمان مخاطر القروض وُضعَت على الطريق الصحيح، وسوف تتطور وتزدهر عاماً بعد عام، وسوف تصبح بوقتٍ قريبٍ لاعباً فاعلاً ومؤثّراً في سوق التمويل السورية، وداعماً مهماً وكبيراً للمصارف ولقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.

كما تم خلال الاجتماع مصادقة الهيئة العامة على أعمال المؤسسة للسنة المالية 2023، وخطّة العمل للسنة المالية 2024، والبيانات المالية الختامية لعام 2023، وانتخبت السيد فرزت العمادي مدقق حسابات للمؤسسة عن عام 2024.

كما انتخبت الهيئة العامة أعضاء مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات مقبلة، وقررت زيادة رأسمال المؤسسة بمقدار عشرة مليارات ليرة سورية ليصبح خمسة عشر ملياراً وخمسة وخمسين مليون ليرة سورية.

هذا وقد حضر الاجتماع ممثلو المصارف المساهمة في رأسمال المؤسسة، ومندوبو مصرف سورية المركزي ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة.