تنظيف الدماغ القذر.. دراسات جديدة لمعالجة أمراض ألزهايمر وباركنسون

تشرين- رصد:

وصفت دراسة حديثة للمرة الأولى مساراً تفصيلياً يمر عبر الأوعية اللمفاوية العنقية في الرقبة، ويُخرج نصف السائل الدماغي الشوكي المحمل بالفضلات من الدماغ.

عندما يمتلئ السائل الدماغي الشوكي بالفضلات البروتينية، يحتاج السائل في الجمجمة للوصول إلى الجهاز اللمفاوي والانتقال أخيراً إلى الكلى، حيث تتم معالجته مع فضلات الجسم الأخرى.

ودمجت الدراسة الجديدة تقنيات التصوير المتقدمة وتتبع الجسيمات للكشف عن هذا المسار.

أمراض الدماغ القذر

يمكن عدّ مرض ألزهايمر، وباركنسون، وغيرهما من الاضطرابات العصبية “أمراض الدماغ القذر”، حيث يكافح الدماغ للتخلص من الفضلات الضارة.

وتشكل الشيخوخة عامل خطر رئيسياً لحدوث هذه الأمراض لأن قدرة الدماغ على إزالة التراكمات السامة تتباطأ مع تقدمنا في العمر.

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يمكن عدّ مرض ألزهايمر، وباركنسون، وغيرهما من الاضطرابات العصبية “أمراض الدماغ القذر”

نظام إزالة الفضلات

تم وصف النظام الغليمفاتي لأول مرة من قبل نيدرجارد وزملائها في عام 2012، واقترح الباحثون في ضوء اعتماد النظام على تدفق المياه من الخلايا الدبقية (الخلايا الغيلياليه) وهي نوع من الخلايا الموجودة في الجهاز العصبي، وخضوعه لوظيفة لمفاوية في تصفية المواد المذابة بين الخلايا، أن يطلق على هذا النظام اسم المسار “الغليمفاوي”.

وتعد هذه العملية عملية فريدة من نوعها لإزالة الفضلات من الدماغ وتستخدم السائل الدماغي الشوكي لغسل البروتينات الزائدة التي تتولد من الخلايا العصبية والجسيمات الأخرى في الدماغ خلال النشاط العادي.

أشارت هذه الاكتشافات إلى طرق علاجية جديدة محتملة لعلاج الأمراض المرتبطة بتراكم الفضلات البروتينية في الدماغ مثل ألزهايمر.

يقوم النظام الغليمفاتي في الأدمغة السليمة والشابة بعمل جيد في التخلص من هذه البروتينات السامة، ولكن مع التقدم في العمر، يصبح هذا النظام بطيئاً، ما يهيئ الظروف لظهور هذه الأمراض.

مضخات صغيرة

تمكن الباحثون من قياس تدفق السائل الدماغي الشوكي، ومراقبة وتسجيل نبضات الأوعية اللمفاوية في الرقبة التي تساعد في سحب السائل الدماغي الشوكي من الدماغ.

ووفقًا لموقع يوريك ألرت-: “بينت الدراسة أنه على عكس الجهاز القلبي الوعائي الذي يحتوي على مضخة كبيرة واحدة، وهي القلب، يتم نقل السوائل في الجهاز اللمفاوي عبر شبكة من المضخات الصغيرة.” هذه المضخات المجهرية، المسماة الليمفانجيونات، تحتوي على صمامات لمنع التدفق العكسي، وتتصل بعضها لتشكيل الأوعية اللمفاوية.

دواء معروف

ثم حاول الفريق معرفة ما إذا كان بإمكانهم إحياء الليمفانجيونات وإعادتها للعمل ووجدوا دواء يسمى “بروستاغلاندين إف 2 ألفا”، وهو مركب يشبه الهرمون يُستخدم طبيًا لتحفيز الولادة، ويُعرف بالمساعدة في تقلص العضلات الملساء.