مدرس اللغة الإنكليزية ببلدة نمر يتهرب من التدريس فيها.. مدير تربية درعا: سيعاقب ويفرض عليه الالتزام بواجبه

تشرين- ياسر النعسان:

وردت إلينا شكوى من أهالي بلدة نمر التابعة لمحافظة درعا يشيرون فيها إلى معاناتهم من عدم التزام مدرس اللغة الإنكليزية الذي تم تخصيصه لمدارس بلدتهم بموجب المسابقة التي تمت عام 2020، حيث تهرب من الالتزام بالدوام في مدارسهم كل هذه المدة بحجة أنه مخصص لبلدة الحارة عوضاً عن بلدة نمر، الأمر الذي حرم مدارس بلدتهم من مدرس اللغة الإنكليزية، وبالتالي ضاع على طلبة البلدة الكثير من تعلم مقررات اللغة الإنكليزية، علماً أن المدرس المشار إليه تهرب بغطاء بعض المعنيين بتربية محافظة درعا، رغم كل ما يترتب من ضرر على طلبة البلدة وخصوصاً طلبة الشهادات.

مدير تربية درعا منهل عمارين أكد من جهته رداً على الشكوى أن المدرس المخالف سينال العقوبة على عدم التزامه سابقاً، وسيفرض عليه الالتزام بمكان تعيينه في مدارس بلدة نمر خلال العام الدراسي المقبل، ولن نسمح بأي تجاوز أو تهرب من المسؤولية الملقاة عليه وعلى غيره .