أهالي «جبا» يعرضون مطالبهم أمام محافظ القنيطرة

تشرين – محمد الحُسين:

استأثرت مشكلة تأمين وسائط النقل لبلدة جبا بحيّزٍ كبير من الحوارات بين أهالي البلدة ومحافظ القنيطرة المهندس معتز أبو النصر جمران والفريق الخدمي بالمحافظة، حيث اشتكى المواطنون من غياب السرافيس العاملة على خط خان أرنبة جبا، ما يضطر المواطن أن ينتظر أكثر من ساعة أو يركب بـ(التكتك) بأسعار باهظة لا تحتمل.

وتركّزت مطالب المواطنين على نقص مياه الشرب في البلدة، مطالبين بتنفيذ خط بالإسالة من خزان تل الكروم لتحسين الواقع المائي، ووصول مياه الشرب لكل أحياء البلدة، وتفعيل دور وحدة مياه جبا، ومركز طوارئ الكهرباء لمتابعة الأعطال الكهربائية وإصلاحها، وإحداث نقطة إطفاء مؤقتة لإخماد الحرائق في ظل درجات الحرارة المرتفعة، وتزويد الجرارات الزراعية بالمحروقات، وإزالة السواتر الترابية، وفتح الطرقات الزراعية المغلقة.

واستغرب المواطنون عجز البلدية عن تنفيذ أي مشاريع خدمية، وخاصة في مجال خطوط الصرف الصحي، وصيانة وتعبيد الطرقات، وزيادة عدد البوابات الإلكترونية، وفتح منفذ لبيع الخبز في مخبز جبا.

وأكّد المحافظ أنّ هذه اللقاءات تهدف للاطلاع ميدانياً على حاجات المواطنين الخدمية، والعمل على حلّها بالإمكانات المتاحة والأولويات المطلوبة، موعزاً للمديرين المعنيين بمعالجة كل ما ورد في طروحات المواطنين، وإعلام المحافظة بالإجراءات المتخذة بشأن ذلك.

وشدّد جمران على ضرورة تفعيل دور المجتمع المحلي، وتعزيز التعاون من خلال استنهاضه وتشجيع العمل الشعبي، والمبادرات لرفع مستوى الخدمات بالبلدة.