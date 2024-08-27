أسعار البندورة تُربك حسابات مصنّعي الكونسرة..  تقديرات بإنتاج ٥٦ ألف طن من “رب البندورة” في درعا

تشرين – عمار الصبح:

فرضت الأسعار القياسية التي سجّلها محصول البندورة هذا الموسم شروطها على مصنّعي الكونسروة في محافظة درعا، على نحو أثار مخاوف هؤلاء من أن يؤدي الاستمرار في ارتفاع أسعار المحصول إلى تراجع في إنتاج رب البندورة لهذا الموسم.

وشهدت أسعار البندورة موجة من الارتفاعات القياسية، إذ وصل سعر الكيلو إلى ١٠٠٠٠ ليرة، ورغم انخفاضه مؤخراً إلى ٥٠٠٠ ليرة، فإنه لا يزال ، وحسب مصنعي الكونسروة، رقماً قياسياً بالنسبة لهم، وذلك مقارنة بما كانت عليه الأسعار في مواسم سابقة، حيث لم يكن السعر يصل في أحسن الأحوال إلى ألفي ليرة للكيلو.

ووصف صاحب منشأة للكونسروة الظروف التي يجري العمل فيها بـ”الصعبة”، وذلك بالنظر إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج لهذا الموسم، وفي مقدمتها أسعار البندورة وفاتورة المحروقات، لافتاً إلى أن هذه الظروف وضعت المصنّعين أمام خيارين أحلامها مرّ، إما تخفيض كميات الإنتاج من مادة رب البندورة، أو رفع أسعار المنتج لتغطية فوارق الارتفاعات الحاصلة في التكاليف.

وبيّن صاحب المنشأة أنه في كلتا الحالتين ستكون النتيجة تضرّر هذه الصناعة بعد الميزات التنافسية التي حققتها محلياً وخارجياً، ما سينعكس تالياً على صعوبة المنافسة في الأسواق، فضلاً عن التأثير المباشر على المستهلك المحلي أيضاً، والذي بات مضطراً إلى تخفيض كميات استهلاكه من مادة رب البندورة إلى الحدود الدنيا، على حدّ رأيه.

وبالتوازي سجلت أسعار “رب البندورة” ارتفاعات مطردة خلال الأعوام القليلة الماضية، إذ ارتفع سعر الكيلو من ١٥٠٠ ليرة في العام ٢٠٢١، إلى ٣٠٠٠ ليرة في العام الذي تلاه، ليرتفع إلى ١٣ ألف ليرة في العام الماضي، وصولاً إلى أسعار تتراوح بين ٢٠ إلى ٢٥ ألفاً هذا الموسم.

وشهد الموسم الحالي دخول أربع منشآت جديدة لصناعة الكونسروة في المحافظة، ليصل عدد المنشآت العاملة للموسم الحالي إلى ٤١ منشأة، فيما بقيت تسع منشآت متوقفة، ويعمل أصحابها على ترميمها لإعادتها للعمل مستقبلاً.

وأوضح مدير صناعة درعا المهندس عماد الرفاعي أن الطاقة الإنتاجية لمنشآت الكونسروة تتراوح بين ٧٠ و٢٠٠ طن من البندورة لكل منشأة يومياً، وتتفاوت الطاقة الإنتاجية بين منشأة وأخرى حسب خطوط الإنتاج، ففي المنشآت ذات الخطوط الحديثة يحتاج إنتاج ٢٥ طناً من رب البندورة إلى ٢٠٠ طن من البندورة، فيما يبلغ إنتاج المنشآت التي تعمل بخطوط إنتاج “الفاقومات” ١٠ أطنان لكل ٧٠ طناً من البندورة.

وأشار الرفاعي إلى أن الإنتاج الإجمالي المتوقع من “ربّ البندورة” للموسم الحالي يقدر بحوالي ٥٦ ألف طن، وهي تحتاج إلى ما يقارب ٢٢٥ ألف طن من البندورة.