أحياء من مدينة معضمية الشام تعاني من انقطاع المياه.. والسبب سرقة أكبال الكهرباء 

تشرين- رجاء عبيد:

اشتكى عدد من أهالي مدينة معضمية الشام التابعة لمحافظة ريف دمشق من الانقطاع المستمر لمياه الشرب، وخصوصاً الأهالي القاطنين في الشارع العام – مفرق الحديقة – بناء جمعية القنيطرة.

وأشار عدد من الأهالي القاطنين في تلك المنطقة إلى أنّ التقنين كان يومي الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع، وبعدها أصبح الضخ فقط يوم الجمعة ومدة الضخ 24 ساعة والضخ ضعيف جداً ما قلل في تعبئة الخزانات، واضطر الأهالي لشراء الصهاريج الباهضة الثمن والتي لا ترحم المواطنين.

رئيسة وحدة مياه معضمية الشام المهندسة ياسمين البسرك أكدت لـ«تشرين» أن مدينة معضمية الشام تتغذى بشكل أساسي من مدينة دمشق بمعدل ضختين في الأسبوع بغزارة حوالي «900 م مكعب/سا» وهناك مضختان تغذيان المدينة؛ المضخة الأولى تضخ من صباح الجمعة حتى مساء السبت، والمضخة الثانية من مساء الإثنين حتى مساء الثلاثاء، بالإضافة إلى الآبار العاملة الموجودة في المدينة وهي عدد 5 بغزارة إجمالية 50م متر مكعب/سا والتي تعمل على الكهرباء بمعدل «5 قطع مقابل 1 وصل».

ولكن نتيجة الاستهلاك الزائدة للمياه حسب رئيسة وحدة المياه، ومن أجل زيادة ساعات الضخ تمّ دمج المضختين في مضخة واحدة، ويكون الضخ فقط من صباح الجمعة حتى صباح الأحد إسبوعياً بمعدل 900م مكعب/سا، بالإضافة إلى الآبار الـ 5 العاملة في البلدة «مساكن الشرطة – الرابعة – الملعب- الحالول – السلالم».

ولفتت البسرك، إلى أنه أيضاً يتم تزويد مدينة معضمية الشام بالمياه عبر 40 بئراً ارتوازية وبغزارة جيدة وكافية لجعل المنطقة أكثر استقراراً بالوضع المائي، وتم تجهيز قسم كبير منها، ولكن تمت سرقة أكبال الكهرباء فيها أكثر من مرة ما جعلها خارج الخدمة.