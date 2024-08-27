أسعار البقوليات بارتفاع يومي في أسواق السويداء

تشرين- سهى الحناوي:

تشهد أسعار البقوليات هذه الأيام ارتفاعاً ملحوظاً في أسواق بيعها بمدينة السويداء، وذلك بذريعة ارتفاع أجور نقل المواد الغذائية من دمشق إليها. إذ وصل سعر كيلو العدس إلى ١٩٥٠٠ ليرة، بينما كان منذ أيام قليلة بـ ١٨٠٠٠ ليرة، أما كيلو العدس المجروش فارتفع إلى ١٨٥٠٠ ليرة، فيما وصل سعر كيلو البرغل إلى ١٣ ألف ليرة، و الحمّص المعلّب وصل سعره إلى ٣٣ ألفاً والفول بين ١٨- ٢٠ ألف ليرة.

من ناحية أخرى، صعد كيلو الرز المصري القصير إلى ١٤٥٠٠، ورز الكبسة “فرط” إلى ٣٣ ألفاً ليرة، وكيس المعكرونة واحد كغ ١٣٥٠٠ ليرة.

وفي السياق ذاته، وخلال جولة “تشرين” على المحال لاحظنا خلوها من مادة زيت الزيتون إلّا لعدد قليل منها، حيث علّل أصحابها ذلك بأنهم “يريحون رأسهم من شرّ الأسعار”، حيث وصل سعر الـ ٥ ليترات إلى ٥٤٧ ألف ليرة، والزيت النباتي بسعر ٩٩ ألفاً للأربعة ليترات. كما لاحظنا أن أغلبية المحال تبيع السمنة والزيت ومعجون الطماطم والطحينة ودبس الرمان “بالملعقة’ وهو على حدّ قول التجار أرخص على جيوب الزبائن حسب إمكاناتهم.

وفي اتصال مع رئيس دائرة حماية المستهلك في السويداء- أيمن أبو حمدان، أكد أنّ الدائرة قامت بتنظيم العديد من الضبوط، شملت عدم الإعلان عن الأسعار والامتناع عن بيع مادة الخبز من قبل بعض المعتمدين وتقاضي أجرة زائدة وضبط غير مشروع بمادة المحروقات، حيث تم تنظيم ٢٨٠ ضبطاً تموينياً منذ بداية العام.

وفي سياق الحديث، أكد أبو حمدان لـ “تشرين” تعرّض المراقبين لبعض المضايقات من قبل أشخاص خارجين عن القانون ضمن الأسواق، وهو السبب لعدم تنظيم ضبوط أكثر وملاحقة التجار والباعة المخالفين، مطالباً أصحاب الشأن بتأمين مؤازرة دائمة لهم، إضافة لمعاناتهم من نقص عدد الآليات والسائقين.