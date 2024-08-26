64 ناجحاً في امتحان شهادة خبير التقييم العقاري

تشرين :

وافق مجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري برئاسة وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال الدكتور كنان ياغي على إصدار نتائج امتحان نيل شهادة خبير تقييم عقاري الذي تم إجراؤه بتاريخ 2024/4/30، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان /129/ متقدماً، وبلغ عدد الناجحين /64/، ونسبة النجاح 49.6%.

وخلال اجتماع المجلس تم استعراض الدراسة المُعدّة من قبل الهيئة حول عدد وتوزع خدمات التقييم العقاري المقدمة من الخبراء المرخصين خلال عام 2023 لبعض الجهات (المصارف العاملة وبعض الجهات العامة والخاصة)، وبلغ عدد خبراء التقييم العقاري المرخصين لعام 2023 /465/ خبيراً، وبلغ مجموع خدمات التقييم العقاري المقدمة /28261/ خدمة موزعة على مختلف المحافظات.

كما ناقش المجلس النتائج التي توصلت إليها الدراسة لجهة عدد الخدمات المقدمة من كل خبير، وأسباب ارتفاع خدمات التقييم العقاري في محافظات وانخفاضها في محافظات أخرى. كما تم بحث التوصيات والمقترحات التي انتهت إليها الدراسة، وأهمها التأكيد على الجهات التي تتعامل مع خبراء التقييم العقاري على التوسع في قائمة الخبراء الذين يتم التعامل معهم، إضافةً إلى ضرورة وضع بعض الضوابط لخدمات التقييم العقاري.