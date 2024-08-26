القنيطرة تحتضن المسابقة الشعرية المركزية

تشرين – محمد الحُسين:

تحت رعاية عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الشباب المركزي الرفيق فاضل وردة، اختتمت مساء أمس فعاليات المسابقة الشعرية المركزية التي استضافتها محافظة القنيطرة تحت شعار: الجولان عربي سوري تاريخاً وانتماءً، و التي نظمها اتحاد شبيبة الثورة وسط أجواء من المنافسة بين الفرق الشعرية المشاركة من جميع المحافظات السورية.

وأكد أمين فرع القنيطرة للحزب الرفيق الدكتور خالد أباظة أهمية المسابقة بالمحافظة على اللغة العربية وآدابها ومكنوناتها وتجلياتها، لأنها المخزون الثرّ الذي لا ينضب للعلم والفكر والثقافة، مشير إلى أهمية الريادة الشعرية كتابة وحفظاً وحضوراً لجيل الشباب في مراحلهم العمرية كلها، أي التعليم الأساسي والثانوي والوحدات الشبيبية السكنية، ناهيك بمراحل المسابقة ومرورها بعدة مستويات، بدءاً من الروابط فالفرع، وأخيراً على مستوى الجمهورية.

وأشار محافظ القنيطرة المهندس معتز أبو النصر جمران خلال حضوره المسابقة إلى أن اختيار القنيطرة للمسابقة الشعرية تأكيد على وعي الشباب لقضية الجولان المحتل الراسخ في عقول وقلوب السوريين، وحتمية تحريره وعودته إلى السيادة الوطنية السورية، لافتاً إلى أجواء الحماس والمنافسة بين الفرق المشاركة والتي تعبر عن فكر وثقافة الشبيبة على اختلاف مراحلهم التعليمية.

من جهته، أوضح رئيس اتحاد شبيبة الثورة سومر ظاهر أن عدد المشاركين في المرحلة النهائية للمسابقة (140) مشاركاً ومشاركة من جميع المحافظات السورية، أي من كل محافظة تسعة متسابقين، يمثلون ثلاثة فرق لمراحل التعليم الأساسي والثانوي والسكني، لافتاً إلى أن اختيار محافظة القنيطرة مكاناً لاختتام المسابقة يأتي من خصوصيتها في قلب كل السوريين.

وأشار أمين فرع القنيطرة لاتحاد شبيبة الثورة خالد الخالد إلى أهمية احتضان محافظة القنيطرة للمسابقة للشعرية والتي تحمل في مضامينها أهمية رعاية الشباب وصقل مواهبهم وتنميتها لأنهم جيل المستقبل وعليهم تقع مسؤولية المشاركة في عملية البناء والتنمية.

وفي ختام المسابقة فاز بمرحلة التعليم الأساسي في المركز الأول فريق محافظة حلب، والمرتبة الثانية محافظة حماة، وجاءت في المركز الثالث محافظة اللاذقية.

كما حازت محافظة دير الزور على المركز الأول في مرحلة الثانوي، وجاءت محافظة حماة في المركز الثاني وطرطوس ثالثاً.

وفازت محافظة حمص بالمركز الأول، وجاءت بالمركز الثاني اللاذقية، وفي الثالث ريف دمشق للوحدات الشبيبية السكنية.

وقامت بتحكيم المسابقة لجنة من اتحاد الكتاب العرب ووزارة التربية، تضم شعراء ونقاداً وأدباء وكتاباً ومختصين.