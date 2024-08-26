إدارة الفتوة الثانية تستقيل بسبب الضائقة المادية

دير الزور – مالك الجاسم:

تسونامي جديد يضرب نادي الفتوة وعلى ما يبدو بأن الأمور داخل هذا النادي تسير نحو الأسوأ في ظل حالة عدم الاستقرار وبات معروفا للقاصي والداني بأن هناك أيادي خفية بدأت تعبث بالنادي الذي ابتعد عنه الجميع ، وجاءت استقالة رئيس النادي محمد الدهموش وعدد من الأعضاء وهم حافظ درويش وأحمد العيسى وحسن الصياح وعيسى شريدة لتجهض على كل الجهود التي بذلت من أجل إعادة ترتيب البيت الداخلي، والتي توجت بعدد من التعاقدات مع عدد من أبناء النادي ولكن هذا الأمر لم يرد له أن يكتمل وخاصة بأن هناك أشخاصاً باتوا يدسون السم في العسل فوقعت الإدارة في فخ الوعود بتقديم الدعم ،ولكن هذا لم يحصل وما هي إلا أيام قليلة على تسميتها حتى سارعت هذه الإدارة بمقارعة العامل الزمني من أجل ترميم ما يمكن ترميمه ،ولكنها اصطدمت بهجوم غير مسبوق من عدد من الأشخاص وصفحات تحمل عناوين متنوعة بات أمرها مكشوفاً لمن يديرها.

وبالعموم الإدارة الزرقاء ومن خلال بيان شرحت به مجريات الأمور وأبرز ما جاء فيه بأنها سعت وحاولت جاهداً منذ اليوم الأول لتكليفها بمهامها البحث بكافة الوسائل والسبل عن تأمين السيولة المادية الكافية للقيام ببعض التعاقدات التي تضمن لفريق كرة القدم الأول موقعاً دافئاً في الموسم الكروي القادم نظراً للضائقة المادية العاصفة التي ألمت بالنادي، ورغم طرق العديد من الأبواب إلى أن الاستجابة كانت محدودة ولاتناسب ما ينتظر النادي من تكاليف باهظة.

وأضافت الإدارة في بيانها: المشكلة في نادي الفتوة الرياضي هي مشكلة مادية بحتة، ونحن عندما تم أخذ موافقتنا على العمل كانت هناك وعود كثيرة بتأمين المال اللازم ، ولكن هذا الشيء لم يحدث.

لذلك فإننا نتقدم باستقالتنا كرئيس مجلس الإدارة محمد الدهموش وأعضاء المجلس (حافظ درويش ، أحمد العيسى ، عيسى شريدة، حسن صياح ) وتمنت الإدارة المستقلة للنادي التوفيق والخلاص من هذه المعضلة التي ألمت به ، فاسحة المجال لمن يستطيع التصدي لهذه المهمة وستقف الإدارة بجوار النادي في أي وقت وأي ظرف.

والملاحظ بأن هناك أعضاء لم ترد أسماؤهم في الاستقالة فكان السؤال الذي يفرض نفسه هل سيكون أحدهم رئيساً للنادي وهذا ما كان مطروحاً قبل تشكيل الإدارة في المرة الأولى.

ما يجري داخل الفتوة بحاجة لتدخل القيادة السياسية والرياضية في المحافظة وعلى اللجنة التنفيذية أن تقوم بدورها المطلوب لإنقاذ الفتوة بطل الدوري والكأس.