توزيع قرطاسية مجانية في دير عطية بقيمة ٢٥٠ مليون ليرة

تشرين – علام العبد:

بدأت الجمعية الخيرية الإسلامية في دير عطية اليوم بالتعاون مع مجلس المدينة وبدعم من رجل الأعمال المغترب السوري في دولة الإمارات عبد المجيد عبد السلام ابن دير عطية بتوزيع قسائم الحصول على قرطاسية مجانية لعدد كبير من طلبة الأسر في دير عطية .وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد وللعام الثالث على التوالي.

و أوضح مدير مكتب الخدمات في مجلس مدينة دير عطية محمود حسن في تصريح لـ”تشرين”، أن مبادرة القرطاسية في دير عطية، تأتي بقصد التخفيف من الأعباء المعيشية الصعبة، وذلك ضمن جهود يبذلها رجل الأعمال عبد المجيد عبد السلام لتقديم العون والمساعدة للأسر المحتاجة، وسيتم تنفيذ المبادرة بالاتفاق مع عدد من مكتبات المدينة لتوزيع وتوفير المستلزمات المدرسية للطلاب من الأسر ذات الدخل المحدود، إيماناً من رجل الأعمال المذكور، الذي تبرع بمبلع ٢٥٠ مليون ليرة سورية، بأهمية دعم مسيرة التعليم ومساندة الطلاب الذين هم أمل المستقبل.

هذا وقدم مجلس مدينة دير عطية والجمعية الخيرية الإسلامية الشكر والتقدير باسم أهالي المدينة والطلاب المستفيدين من هذه المبادرة لرجل الأعمال وثمنوا دعمه لأبناء مدينته وللنشاطات المجتمعية المختلفة التي تهم المواطنين، داعين الجميع إلى التكاتف والتعاضد من أجل دعم أبناء المدينة وتوفير احتياجات المواطنين للعائلات مع المناسبات المختلفة.

بدورهم، شكر أهالي الطلبة الذين شملتهم مبادرة القرطاسية كلّ من ساهم في رسم الفرحة والسرور على شفاه أبنائهم مع قرب العام الدراسي الجديد، مؤكدين أهمية مثل هذه النشاطات الخيرية الإنسانية التي تساعد الأهالي في توفير التزامات أبنائهم.