انتهاء أعمال صيانة وإعادة تأهيل مخبز الحسكة الأول

تشرين – خليل اقطيني :

انتهت في مدينة الحسكة أعمال الصيانة وإعادة التأهيل للخطوط الإنتاجية في مخبز الحسكة الأول.

وذكر مدير فرع (السورية للمخابز الآلية) يوسف الحمد أن أعمال الصيانة وإعادة التأهيل وصلت إلى خواتيمها، ودخل الخطان الثاني والثالث المشمولان بالصيانة وإعادة التأهيل في مرحلة التشغيل التجريبي. وبعد انتهاء هذه المرحلة سيتم زجهما في الإنتاج الفعلي. حيث تقوم الجهة المنفذة حالياً بتجريب القطع والمعدات الجديدة التي تم تركيبها أو القديمة التي تمت صيانتها على أرض الواقع، وإجراء المعايرات اللازمة لها، تمهيداً لزجّها في عملية الإنتاج الحقيقية، بعد إنجاز عملية الاستلام حسب الأصول.

مبيناً أن فرع الشركة السورية للمخابز الآلية قام منذ نحو شهرين بدعم من منظمة العمل ضد الجوع AAH وبإشراف اللجنة الفرعية للإغاثة في المحافظة بأعمال صيانة وإعادة تأهيل كاملة لخط الإنتاج الثاني في مخبز الحسكة الأول. وصيانة وإعادة تأهيل جزئية لخط الإنتاج الثالث. إضافة إلى إجراء صيانة لمعدات وتجهيزات أخرى في المخبز، كصيانة الشبكة الكهربائية ومجموعة التوليد الاحتياطية، وغيرهما.

وأوضح الحمد أن أعمال الصيانة وإعادة التأهيل تضمنت إجراء صيانة شاملة لخط الإنتاج الثاني بدءاً من صيانة العجانة الآلية وتقديم قطاعة ورقاقة وسيور تبريد جديدة. إضافة إلى استبدال بسط التخمير في غرفتي التخمير الأولى والثانية، وإعادة إعمار كاملة لبيت النار.

أما بالنسبة لخط الإنتاج الثالث، فتضمنت أعمال الصيانة وإعادة التأهيل استبدال بسط التخمير وسيور التبريد وتقديم تابلوات جديدة لشبكة الكهرباء. كما تم إجراء “عمرة” كاملة وشاملة لمجموعة التوليد الاحتياطية في المخبز.

مضيفاً: إن هناك أعمال صيانة وإعادة تأهيل قام بتنفيذها فرع السورية للمخابز الآلية بنفسه بعد موافقة الإدارة العامة للشركة في دمشق، كصيانة بيت النار للخط الإنتاجي الثالث وغير ذلك من الأعمال.

وأشار الحمد إلى أن خط الإنتاج الأول في المخبز وضعه جيد ولا يحتاج صيانة فورية، ومن الممكن إجراء صيانة شاملة لمعدات الخط في العام القادم.

لافتاً إلى أن أعمال الصيانة وإعادة التأهيل هذه ستكون لها منعكسات إيجابية على الإنتاج من حيث النوعية والكمية. إذ إن الهدف من كل هذه الصيانات تحسين نوعية رغيف الخبز في المخبز وزيادة الإنتاج.

وبناء على ذلك يطالب الحمد بزيادة مخصصات المخبز من الطحين، من أجل تلبية الطلب المتزايد على مادة الخبز.

يشار إلى أن خطي الإنتاج الثاني والثالث في مخبز الحسكة الأول شهدا صيانة وإعادة تأهيل في عام 2021 بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وسبق أن جرت أعمال صيانة وإعادة تأهيل لخط الإنتاج الثالث أواخر عام 2020.