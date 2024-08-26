الميرنغي يسحق بلد الوليد في سانتياغو برنابيو

تشرين:

حقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزاً مستحقاً على نظيره بلد الوليد، الصاعد حديثا، بنتيجة 3-0، على ملعب “سانتياغو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الثانية من الموسم الجديد في الدوري الإسباني 2024 – 2025.

أحرز فيديريكو فالفيردي هدف الفوز فى شباك بلد الوليد، بالدقيقة 50 من زمن المباراة، ثم أضاف إبراهيم دياز الهدف الثانى فى الدقيقة 88، قبل أن يختتم إندريك الثلاثية في الدقيقة الأخيرة.

واعتمد المدرب الإيطالي الملكي كارلو أنشيلوتي على: كورتوا في حراسة المرمى و جارسيا و روديجر و ميليتاو وكارفخال في الدفاعي و تشواميني وجولر وفالفيردي و فينيسيوس في الوسط وعلى مبابي و رودريجو في النجوم.

ونجح ريال مدريد فى استعادة توازنه، بتحقيق فوزه الأول فى الليجا خلال مباراته الأولى على ملعبه أمام ريال بلد الوليد في الظهور الأول للمهاجم مبابي في ملعب سانتياغو برنابيو.

وفشل ريال مدريد في تحقيق الفوز في أول جولة بالدوري هذا الموسم، حيث اكتفى بالتعادل مع ريال مايوركا، ولم يقدم الريال العرض المنتظر منه في أول مباراة محلية، ليرفع رصيده بعد انتصار الليلة إلى أربع نقاط فى الليجا.

واحتفل لاعبو ريال مدريد مع الجماهير قبل انطلاق المباراة بلقب كأس السوبر الأوروبى بعد فوزه على نظيره فريق أتالانتا الإيطالي، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على الملعب الوطني في مدينة وارسو البولندية.

وافتقد ريال مدريد لجهود فيرلاند ميندي بعدما حصل على بطاقة حمراء في الجولة الماضية، بالإضافة إلى النجم الإنجليزي جود بيلينجهام بعد تعرضه للإصابة خلال تدريبات الفريق، حيث من المتوقع أن يغيب لفترة تصل إلى 4 أسابيع.