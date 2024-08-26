السلمية يستضيف الشرطة في ذهاب نهائي دوري كرة الطائرة للسيدات 

تشرين – حاتم شحادة :

تحتضن صالة ناصح علواني في حماة عند الثانية من ظهر اليوم الاثنين ذهاب الدور النهائي من دوري الدرجة الأولى للسيدات بكرة الطائرة لموسم ٢٠٢٤ بين السلمية والشرطة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في ٢٩ من الشهر الحالي في صالة الشرطة بدمشق.

وكان الفريقان بلغا الدور النهائي عقب فوز السلمية على حطين ذهاباً وإياباً بثلاث أشواط من دون رد، وفوز الشرطة بذات النتيجة على دير عطية.

يذكر أن فريق تلدرة حامل اللقب في الموسم الماضي انسحب من المشاركة في نسخة هذا العام لأسباب إدارية.