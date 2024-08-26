ضربات روسية واسعة النطاق على منشآت الصناعات الدفاعية في أوكرانيا

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن الجيش الروسي شن هجوماً واسع النطاق على منشآت البنية التحتية للطاقة التي ضمنت تشغيل المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

وقالت (الدفاع الروسية) في بيان لها: هذا الصباح، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة وبعيدة المدى، وهاجمت طائرات دون طيار مرافق البنية التحتية الحيوية للطاقة التي ضمنت تشغيل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، مؤكدة أنه تم ضرب جميع الأهداف المحددة.

وتابع البيان: استهدفت وحدات من مجموعة «دنيبر» تشكيلات القوات الأوكرانية في مناطق مالي شرباكي في مقاطعة زابوروجيه وسابلوكوفكا وتوكارفيكا في مقاطعة خيرسون. وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 70 عسكرياً وست مركبات ومدفع من طراز “دي-20″ ومحطة حرب إلكترونية.

وحسب الدفاع: واصلت قوات المركز تقدمها في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق دزيرغينسك وتاراسوفكا وزورافكا وفوزدفيزينكا ونوفوغيلنوي وياسنوبرودوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية”.

وأشارت الوزارة إلى أن الجيش الروسي صد 7 هجمات مضادة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 585 عسكرياً وثلاث دبابات ومركبة مشاة قتالية وناقلة جنود مدرعة وأربع مركبات، وعدد من المدافع.

وأوضح البيان: قامت وحدات من مجموعة الغرب بتحسين الوضع التكتيكي، واستهدفت القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة في مناطق سينكوفكا، بتروبافلوفكا، تابايفكا في مقاطعة خاركوف، ستيلماخوفكا، ماكيفكا، نيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، تورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وغابات سيريبريانسكي.

وأشار إلى أنه تم صد 4 هجمات مضادة شنتها القوات الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 480 عسكرياً ودبابة ومركبة قتالية مدرعة و10 مركبات، وعدد من المدافع الميدانية. وتم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية وثلاث محطات راديو إلكترونية ومحطة مضادة للبطاريات.