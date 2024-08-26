الكرملين: المفاوضات مع كييف فقدت أهميتها

أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن موضوع المفاوضات مع أوكرانيا فقد أهميته حالياً، وليست كل التقارير حول الاتصالات صحيحة.

وقال بيسكوف للصحفيين رداً على سؤال حول ما إذا كانت المفاوضات قد جرت بالفعل بين روسيا وأوكرانيا قبل غزو القوات المسلحة الأوكرانية لمقاطعة كورسك: أنت تعلم أن موضوع المفاوضات في الوقت الحالي فقد أهميته إلى حد كبير. هناك الكثير من التقارير حول اتصالات مختلفة في وسائل الإعلام، وليست جميعها في الواقع صادقة.

و عما إذا كان قد تم بالفعل اتخاذ قرار ما في الكرملين، أضاف بيسكوف: نحن لا نتحدث عن قرار منفصل هنا؛ بالطبع، لا يمكن أن تستمر مثل هذه الأعمال العدائية من دون رد مناسب.

ووفقاً له لم تكن هناك أي مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا قبل غزو القوات المسلحة الأوكرانية لكورسك.

وتابع بيسكوف: هذه هي وظيفة الرئيس الدائمة، وهو يتلقى باستمرار معلومات مباشرة حول العملية العسكرية. وهذا يسمح له بالعمل ببيانات محددة حول وضع معين في منطقة معينة.

وأوضح أن الرئيس يعطي الأولوية للحصول على البيانات والمعلومات مباشرة من المشاركين في الميدان ويتولون تنفيذ العملية العسكرية الخاصة”.

وأشار بيسكوف إلى أنه “يتم تنفيذ الضربات على منشآت البنية التحتية العسكرية، وهي مرتبطة بشكل أو بآخر بالبنية التحتية العسكرية.

وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قراراً بالرد على هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على كورسك، وسيتم معاقبة المسؤولين عنه بشدة.

وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجوماً على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بالاستفزازي.

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بسحق العدو ودحره خارج حدود الدولة.

وقد تم فرض نظام عملية مكافحة الإرهاب في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.