لعدم وجود مستودعات كافية.. تخفيض طاقة غربلة بذار القمح في فرع إكثار البذار بحماة.. والبدء ببيع بذار البطاطا المحلية

تشرين – علي شاهر أحمد:

بدلاً من أن يزيد فرع إكثار البذار في حماة طاقة غربلة بذار القمح لتوفير كميات البذار المطلوبة قبل موعد زراعة القمح في الموسم القادم، تم تخفيض كميات الغربلة اليومية من 200 طن إلى 75 طناً، وذلك بسبب عدم استجرار المصارف الزراعية للبذار المغربل، حيث لا تتوفر مستودعات كافية لدى فرع مؤسسة إكثار البذار في حماة.

وبين مدير فرع إكثار البذار في حماة المهندس عبد الكريم تامر، لـ” تشرين”، أن زيادة طاقة غربلة بذار القمح إلى 200 طن باليوم، متوقفة على بدء المصارف الزراعية باستجرار كميات من البذار المغربل، و إنه من الضروري أن تبدأ المصارف بالاستجرار و لو بنسبة 50 % من مخصصاتها، لأن إكثار البذار ليست لديها مستودعات كافية لتخزين الكميات المغربلة، وقد استأجرت مستودعاً في “محلج الفداء”، لافتاً إلى أنه تمت غربلة 3700 طن من بذار القمح حتى الآن، حيث يصل احتياج المحافظة السنوي إلى عشرة آلاف طن و أربعة الآف طن احتياج محافظتي حمص و طرطوس ، علماً أن تخفيض طاقة الغربلة قد يتسبب بحدوث اختناقات عند زراعة القمح.

من جهته، أوضح مدير المصرف الزراعي في حماة، ماهر طهماز، أن المصرف الزراعي في حماة لا يستجر بذار القمح إلى مستودعاته،وإنما يرسل المزارعين للاستجرار مباشرة من إكثار البذار، ويتم هذا عند زراعة القمح، أما باقي المصارف الزراعية في المناطق، فهي تستجر بذار القمح إلى مستودعاتها لبيعه للمزارعين، حيث أكد مدير المصرف الزراعي بالسقيلبية،أيمن أبو صفرة، أن الإدارة العامة للمصرف الزراعي عممت على فروعها لاستجرار بذار القمح حسب الطاقة التخزينية، و مستودعات مصرف السقيلبية مليئة بالأسمدة في الوقت الحالي ولا تتسع لاستجرار أي كميات من بذار القمح.

وأشار أبو صفرة إلى أن مصرف السقيلبية يستجر سنوياً 3500 طن من بذار القمح، و كان يستجر منها 1500 طن في مثل هذة الفترة قبل موعد زراعة القمح، و ذلك لتجنب حصول اختناقات أثناء الزراعة، و كان يخزن البذار المستجر في مستودعات الرابطة الفلاحية و في مستودعات الجمعيات الفلاحية القريبة من المصرف، لكن التفتيش منع هذا الإجراء بسبب عدم وجود عقود إيجار قانونية، و لذلك ليس باستطاعة المصرف في الوقت الحالي استجرار أي كميات من بذار القمح إلا في حال صدرت تعليمات جديدة .

وبخصوص بذار البطاطا، أوضح مدر فرع إكثار البذار، أنه يتم حالياً بيع المزارعين المكتتبين على بذار البطاطا، ناتج المشروع الوطني للعروة الخريفية، بمعدل 300 كغ للمزارع على الهوية الشخصية بسعر 9450 ليرة للكيلو غرام الواحد، حيث بلغت الكميات المباعة 775 طناً، في حين بلغت الكميات المستلمة من المشروع الوطني ناتج الحقول المكشوفة المتعاقد عليها مع المزارعين 1173 طناً، كما تم استلام 653 طناً ناتج البيوت الشبكية لمرحلة سوبر إيليت، و التي سيتم التعاقد عليها للموسم القادم لإنتاج بذار يكفي المزارعين للعروة الخريفية والعروة الربيعية في الموسم القادم.

و عن بذار البطاطا المستوردة، بين تامر أنه تم الاكتتاب على كمية 1895 طناً، بسلفة خمسة ملايين ليرة للطن، للمزارعين وفق الترخيص الزراعي للموسم القادم و لكافة الأصناف المرغوبة لدى المزارعين( أغريا – سبونتا – أريزونا..) .