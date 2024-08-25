تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي والمبيدات واللقاح ومعالجة موضوع ارتفاع المياه الجوفية أهم مطالب الفلاحين في ديرالزور

تشرين – مالك الجاسم:

تركزت مطالب الفلاحين في محافظة ديرالزور خلال الاجتماع الموسع لمجلس اتحاد الفلاحين ومجالس الروابط الفلاحية التابعة له، والذي عقد بحضور أمين فرع ديرالزور للحزب رائد الغضبان ومحافظ ديرالزور معتز قطان وأعضاء المكتب للاتحاد العام للفلاحين نضال شاهين وأحمد هلال وإبراهيم السلامة، على ضرورة معالجة ارتفاع المياه الجوفية ومكافحة الباذنجان البري في حقول الفلاحين وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وافتتاح مركز للأعلاف في مدينة البوكمال ومعالجة موضوع تزويد الفلاحين بمادة المازوت، كون الجمعيات الفلاحية لم تستلم مخصصاتها من المازوت الزراعي لمحصول القطن بسبب عدم تجزئته وكون الكميات المخصصة للجمعيات لا يمكن لأي محطة استيعابها دفعة واحدة وتوجيه وزارة الكهرباء لاحتساب سعر الكهرباء المستجرة من قبل الجمعيات بالسعر المدعوم وليس بالسعر التجاري وتأمين آليات هندسية كبيرة لتعزيل المصارف الزراعية وتعزيل “راطات” المحركات للجمعيات الفلاحية الموجودة على ضفاف نهر الفرات وتأمين مستلزمات الإنتاج في الوقت المناسب وتأهيل وتشغيل الآبار العمودية في قطاعات الري الحكومية كافة وإيصال خط الخدمة الكهربائي إلى محركات الجمعيات الفلاحية في الخط الغربي لمحافظة ديرالزور والسماح للفلاحين بالامتداد إلى مسافة ٣ كيلو مترات أمام كل قرية للتوسع في الزراعة وزيادة المعادلة السمادية بسبب اختلاف الأراضي الزراعية والعمل على فتح محلج ديرالزور كونه جاهزاً بدلاً من شحن أقطان الفلاحين من ديرالزور إلى المحافظات الأخرى، ورصد قيم محصول القطن لدى المصارف الزراعية وزيادة السيولة النقدية لدى المصارف من أجل صرف قيم الأقماح، والعمل على تأمين الأعلاف بشكل كافٍ ومنح فترة كافية لذلك للجمعيات الفلاحية ليتسنى لها استلام الكميات المخصصة لها وتأمين أعلاف ذات مواصفات جيدة.

وتم الرد على طروحات الفلاحين من قبل مديري الدوائر المعنية وهي المصرف الزراعي والتشغيل والصيانة في حوض الفرات الأدنى ومدير الكهرباء والزراعة والأعلاف.

وأكد محافظ ديرالزور معتز قطان أن جميع الطروحات سوف تكون على طاولة المتابعة والاهتمام وإيجاد الحلول المناسبة لها، كون القطاع الزراعي يشكل جانباً مهماً من حياتنا اليومية وعلينا جميعاً التعاون وتضافر الجهود لتنفيذ الخطة الزراعية والتوسع بزراعة القمح والقطن، والحكومة عملت على دعم القطاع الزراعي.

رئيس اتحاد الفلاحين في ديرالزور خزان السهو، أكد على أهمية هذا الاجتماع لمناقشة مختلف القضايا الزراعية والوقوف عند الصعوبات ليتم تلافيها، واليوم الزراعة في محافظة ديرالزور تحتاج للدعم بعد أن شهدت مرحلة تعافٍ، وعلينا العمل لتأمين كل ما يحتاجه الفلاح.

من جانبه، رئيس الرابطة الفلاحية في مدينة البوكمال أحمد الحسن أكد أن هذا الاجتماع فرصة لطرح كل المعوقات والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها، وفي مقدمة ما تم طرحه هو فتح مركز للأعلاف في مدينة البوكمال.

حضر الاجتماع أعضاء قيادة فرع ديرالزور للحزب ورئيس مجلس محافظة ديرالزور وأعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة.