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4200 طن إنتاج القنيطرة من التين

تشرين – محمد الحُسين:

قدّرت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في القنيطرة الإنتاج المتوقع من التين للموسم الحالي بـ4200 طن.

وبيّن مدير زراعة القنيطرة المهندس رفعت موسى أن زراعة التين تحتل مكاناً مهماً بين الزراعات ذات الجدوى الاقتصادية بالمحافظة، لأنه قليل التكاليف بالنسبة للسقاية، وتندر إصابته بالأمراض، ويعيش قسم كبير من أبناء القطاع الشمالي من المحافظة على زراعته، وتتركز زراعته بعلاً في قرى حضر وطرنجة وجباثا الخشب وأوفانيا ومزارع الأمل، كما تنتشر زراعة أشجار التين بعلاً ورياً في أغلب قرى الريف الأوسط والجنوبي من المحافظة، موضحاً أن عدد الأشجار بلغ (229307) أشجار، المثمر منها (162355) شجرة، وتبلغ المساحة المزروعة بالتين (7323) دونماً بالمحافظة.

ويعاني فلاحو القنيطرة من صعوبة تصريف الإنتاج الفائض وتكاليف النقل المرتفعة إلى سوق الهال بدمشق، وعدم وجود معامل خاصة أو عامة لشراء الإنتاج الفائض للتخفيف عن الفلاحين، ومن أجل تلافي المزيد من الخسائر يقوم كثير من الفلاحين بالبيع المباشر لإنتاجهم في القنيطرة ودمشق وريفها، كما يتم تجفيف بعض الإنتاج لاستهلاكه في فصل الشتاء.

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