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بأسعار منافسة.. «السورية للتجارة» تستعد لافتتاح معرض القرطاسية في مجمع أفاميا

تشرين – لوريس عمران:

مع اقتراب العام الدراسي، يستعد فرع مؤسسة السورية للتجارة لافتتاح معرض القرطاسية في مجمع أفاميا بمدينة اللاذقية، إذ أشار مدير منافذ البيع في فرع السورية للتجارة حيدر كفا لـ”تشرين” إلى أنه خلال الأسبوع الجاري، سيتم افتتاح معرض القرطاسية بالتعاون بين محافظة اللاذقية والإدارة العامة لـ(السورية للتجارة)، مبيناً أن المعرض يتضمن كل مستلزمات طلاب المراحل الدراسية ( أساسي- ثانوي).

وأكد كفا أنه تم توزيع القرطاسية والحقائب واللباس على جميع محاور المحافظة (أوغاريت – الكرامة- ٨آذار)، بالإضافة لصالة القرداحة المحدثة، صالات محمد زيتون، القسام، جبلة النموذجية في مدينة جبلة، صالة الحفة، صالة القنجرة في الريف الشمالي، موضحاً أن الأسعار منافسة للسوق المحلية بما يتراوح بين ٢٠- ٢٥ % وتتمتع بجودة عالية .
وبيّن كفا أنه تمت دعوة جميع الشركات التجارية والصناعية الموجودة في المحافظة للمشاركة في المعرض، وتقديم جميع أنواع الدعم (المكان وكل أنواع الخدمات)، لافتاً إلى أن المعرض يقام سنوياً قبل افتتاح المدارس، حيث بات تقليداً لدى المواطنين.

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