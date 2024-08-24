1.8 مليار ليرة إيرادات مديرية نقل السويداء وفوضى معقبي المعاملات مشكلة تستوجب الحل

تشرين – طلال الكفيري:

يتسبب معقبو المعاملات، وخاصة الذين لا يحملون تراخيص تخولهم مزاولة هذا العمل، بفوضى شبه دائمة في مديرية نقل السويداء، بسبب دخولهم إلى أقسام المديرية عشوائياً، والتطاول في كثير من الأحيان على الموظفين، ما انعكس سلباً على سير العمل من جراء هذه الفوضى، علماً أنه لا يجوز قبول أي معاملة إلا من صاحب العلاقة أو وكيله القانوني، أو من خلال معقبي المعاملات المرخصين أصولاً، وذلك عملاً بالمرسوم رقم 12 لعام 2014، لذلك بات من الضروري إيجاد حل لمشكلة معقبي المعاملات، ولاسيما ممن لا يحمل منهم ترخيصاً نظامياً.

أضف لذلك، فلا تزال المديرية تعاني من تعرّضها للتعديات بشكلٍ دائم، وسرقة موجوداتها جراء خلوها من حراس ليليين.

وفي هذا الصدد، أكد مدير نقل السويداء المهندس أسامة عامر لـ” تشرين” أنه يجري العمل حالياً على تنظيم عمل معقبي المعاملات لدى المديرية، وذلك بالتنسيق مع محافظة السويداء، إضافة لرفدها بمفرزة شرطية في القريب العاجل، منوهاً بأنه تم مبدئياً فرز شرطي مرور لتنظيم حركة المرور داخل حرم المديرية.

وبيّن عامر أن معاناة مديرية النقل من نقص الموظفين قد تم تلافيها بعد عودة ستة موظفين للعمل، ما انعكس بشكلٍ إيجابي على العمل، ولاسيما من ناحية الإسراع بإنجاز المعاملات، لافتاً إلى أن المديرية أنجزت منذ بداية العام ولتاريخه نحو 30753 معاملة خاصة بالآليات، وبلغت إيراداتها المالية المحققة حتى نهاية شهر تموز نحو 1.8 مليار ليرة، كما تم تنظيم 5405 عقود، بينما وصل عدد المركبات المسجلة إلى67970 مركبة.