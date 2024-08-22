“تنفيذي” القنيطرة يقرّ مشروعات تنموية بنحو أربعة مليارات ليرة

القنيطرة – محمد الحُسين:

صَدّق المكتب التنفيذي لمحافظة القنيطرة خلال اجتماعه الدوري اليوم برئاسة محافظ القنيطرة المهندس معتز أبو النصر جمران العقود المبرمة لتنفيذ مشروع تعبيد وتزفيت طرق زراعية لمصلحة الجمعيات الفلاحية في حضر وجبا وجباتا الخشب وطرنجة وعين وردة بطول 1.2 كم، وبتكلفة تقارب ملياراً وسبعمئة وستة وأربعين مليون ليرة سورية، ومشروع تقديم حصويات أرض الكسارة لزوم تصنيع مجبول إسفلتي لإنشاء طريق المتحلق الشمالي الشرقي لبلدة خان أرنبة بقيمة نحو /733/ مليون ليرة سورية على حساب الموازنة الاستثمارية لمديرية الخدمات الفنية، ومشروع توريد مقاعد مدرسية للمدارس العائدة لمديرية تربية القنيطرة في تجمّع الحجر الأسود وحجيرة بقيمة حوالي /998 / مليون ليرة سورية على حساب الموازنة الاستثمارية لمديرية التربية.

كما تمت الموافقة على إجراء مناقلة في الموازنة الجارية في مديريات الصحة والثقافة والشؤون الاجتماعية والعمل، لتأمين احتياجات المديريات المذكورة.

وأقرّ المكتب التنفيذي أيضاً فسخ العقد المبرم مع مؤسسة الإنشاءات العسكرية فرع الإنتاج /17/ لتنفيذ مشروع تأهيل “مصلحة النقل مرحلة أولى”، بسبب عدم تنفيذه العقد خلال العام نفسه.