التأخر بإصدار تسعيرة العنب النهائية يقلق المزارعين

السويداء – طلال الكفيري:

لا يزال مزارعو العنب في السويداء ينتظرون أن تصدّق وزارة الصناعة على التسعيرة التأشيرية للعنب العصيري المراد تسويقه إلى معمل التقطير، والمقترحة من اللجنة الزراعية الفرعية في المحافظة منذ شهر تقريباً.

ويؤكد عدد من المزارعين لـ” تشرين” أن عدم إصدار التسعيرة النهائية لتاريخه، بات يشكل هاجساً مقلقاً لهم خوفاً من ألا تأتي متوافقة مع التسعيرة التأشيرية المنصفة لهم، وخاصة أن اقتراحها لم يأت من فراغ، بل من خلال دراسة دقيقة لتكاليف الإنتاج، التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً هذا الموسم بخلاف المواسم السابقة، فتكلفة الدونم الواحد من العنب وصلت إلى نحو مليوني ليرة متضمنة أجور التقليم التي تجاوز سقفها 12 ألف ليرة للساعة الواحدة، والفلاحة التي وصلت ساعتها على العزاقة إلى 75 ألفاً وعلى الجرار إلى 200 ألف ليرة، إضافة إلى أجور الرش التي كان لها النصيب الأكبر من التكاليف، وخاصة أن ميزانيتها المالية تجاوزت الـ400 ألف ليرة لأربع رشات، هذا عدا أجور القطاف والنقل.

من جانبه، أوضح رئيس اتحاد فلاحي السويداء حمود الصباغ لـ”تشرين”، أن مقترح التسعيرة التأشيرية للعنب تم رفعه من اللجنة الزراعية الفرعية في السويداء إلى وزارة الصناعة، وقد تم وضعها من مديرية زراعة السويداء وفق تكاليف الإنتاج، لافتاً إلى أنه بالنسبة للتسعيرة التأشيرية للعنب المراد تسويقه إلى معمل التقطير تبلغ 5500 ليرة، إلا أن هذه التسعيرة تبقى تأشيرية، إلى حين الموافقة عليها بشكلٍ نهائي، مضيفاً: إن 25 بالمئة من الإنتاج تذهب إلى صناعة الدبس والزبيب، بينما 20 بالمئة منه تذهب إلى معمل التقطير، وما تبقّى من الإنتاج يباع ضمن الأسواق المحلية بالمحافظة.

يشار إلى أن المساحات المزروعة بالكرمة في السويداء تبلغ 10 آلاف هكتار.