نتائج كارثية لمنتخب الطائرة في غرب آسيا.. والخروج من البطولة مسألة وقت 

تشرين – حاتم شحادة:

اختتم منتخبنا الوطني للشباب بكرة الطائرة مبارياته في الدور الأول من بطولة غرب آسيا المقامة في مدينة الشارقة الإماراتية بثلاث خسارات أمام كل من البحرين والكويت وقطر بنتيجة واحدة وهي ثلاثة أشواط دون رد.

والمفارقة أن منتخبنا فشل في كسب ولو شوط واحد مايدل على الفارق الكبير الذي يفصلنا عن المنتخبات العربية في هذه الفئة العمرية.

وعلى الرغم من أن مشاركاتنا السابقة في بطولات الفئات العمرية الماضية لم يكتب لها النجاح على قلتها إلا أنها لم تكن بهذا السوء والفشل.

ولاشك بأن هذه النتائج تأتي كنتيجة لعملية انتقاء اللاعبين واختيار الكادر الفني الذي أثار التساؤلات حولها.

على العموم لايخفى على القاصي والداني الظروف السيئة التي تعاني منها اللعبة كغياب الدوري المنتظم وانحسارها على الأندية المركزية وقلة الإمكانيات إلا أنه يتوجب على القائمين طرح حلول واقعية لإنقاذ اللعبة وعدم انحدارها أكثر من ذلك.

وبالعودة لبطولة غرب آسيا فإنه يتوجب على منتخبنا أن يواجه في الدور الثاني متصدر المجموعة الثانية لحلوله رابعاً في مجموعته بعد انسحاب منتخب اليمن وبالتالي فإن الخروج من البطولة هو مسألة وقت لاغير.