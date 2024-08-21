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عشرة مراكز تحويل جديدة في القنيطرة

القنيطرة – محمد الحُسين:

أنجزت الشركة العامة لكهرباء محافظة القنيطرة تركيب عشرة مراكز تحويل جديدة في بلدات المحافظة وقراها ومزارعها لزيادة وثوقية التيار الكهربائي، وتخفيف الأحمال عن مراكز التحويل القديمة.

وبيّن المدير العام للشركة المهندس محمد ركاد ابراهيم أن الشركة ركّبت أربعة مراكز تحويل كهربائية في بلدة خان أرنبة( السوق)، وقرية عين البيضة، وتل صاحي، ومركز مدينة البعث المخصص لآبار مياه الشرب، ومركز خان أرنبة ( مفرق مديرية الناحية)، وقرية ممتنة، وقرية الحرية، وقرية الحميدية، وقرية الصمدانية الغربية، ومركز تحويل لصالح آبار مياه الشرب في بلدة خان أرنبة، موضحاً أن استطاعة هذه المراكز تتراوح بين ( 100 و 200 ) ك.ف.آ.

وأشار المدير العام للشركة إلى أهمية هذه المراكز في تخفيف الأحمال عن مراكز التحويل القائمة، ومعالجة هبوط التوتر عند المواطنين البعيدين عن مراكز التحويل، منوهاً بأهمية المركزين المخصصين لآبار مياه الشرب في مدينة البعث وخان أرنبة، لأنهما سيؤمنان التغذية الكهربائية اللازمة لتشغيل الآبار.
واختتم ابراهيم حديثه بمتابعة الشركة لأعمال الاستبدال والتجديد والصيانة الدورية لمكونات الشبكة الكهربائية.

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