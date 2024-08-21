بدء قطاف العنب في السويداء.. والإنتاج يقدر بنحو 54 ألف طن

تشرين – ضياء الصفدي:

بدأ مزارعو العنب في السويداء عمليات قطاف المحصول للموسم الحالي، وبدأت معها مخاوف الفلاحين تلوح بالأفق، وأهمها عدم توافر أسواق لتصريف منتجهم من الكرمة، ما انعكس سلباً على أسعار المادة، قياساً بتكاليف الإنتاج، وأدى إلى وقوع المزارعين تحت رحمة التجار والوسطاء الذين يقتنصون الفرص في مثل هذه الحالات ويستجرون المادة بأسعار تتناسب مع مصالحهم وتجارتهم الخاصة، علماً أن الكيلو يباع للمواطن بين ١٥ و٢٥ ألف ليرة، بينما يبيعه المزارع بحدود العشرة آلاف ليرة، والمثير للاستغراب أن التاجر يتذرع بارتفاع أجور تكاليف النقل واليد العاملة.

وبالمقابل، يعاني الفلاح هذا الموسم من الآفات الحشرية التي تصيب العنب، ويرجح بعض المزارعين أن سبب الانتشار الكبير للحشرات هذا الموسم يعود لعدم انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير خلال الشتاء الماضي، والتي تساهم عادة في القضاء على بيوض الحشرات المضرة بأشجار العنب.

كما أدى لظهور سلالات حشرية مقاومة للمبيدات الزراعية المضادة لها سابقاً، وخاصة حشرة فراشة ثمار الكرمة أو دودة “هريان” العنب كما تعرف محلياً لدى المزارعين.

وفي هذا، الصدد بيّن مدير زراعة السويداء المهندس أيهم حامد أن القطاف يجري حالياً في البساتين التي ينضج فيها المحصول مبكراً، وذلك ضمن المواقع الأقل ارتفاعاً، انطلاقاً من المناطق الغربية للمحافظة على أن تمتد لباقي المناطق تباعاً.

وأضاف: إن الإنتاج يتركز في العديد من المناطق، وخاصة في “ضهر الجبل والكفر ومياماس والسهوة وعرمان وقنوات ومفعلة وشهبا”.

وأشار حامد إلى أنه يتم تسويق المحصول من قبل المزارعين في الأسواق المحلية حالياً لأغراض المائدة، على أن يبدأ تصنيعه للدبس والزبيب وتسويقه إلى الشركة السورية لتصنيع العنب خلال الأيام القادمة.

ويبلغ إجمالي المساحات المزروعة بشجيرات الكرمة المنتجة للعنب بالسويداء 10039هكتاراً، وعدد الشجيرات الكلي يتجاوز الـ 4 ملايين و700 ألف، يشكل المثمر منها أكثر من 4 ملايين و270 ألف شجيرة، وتتعدد أصنافها كالسلطي بأنواعه والبلدي والحلواني.

و تشير التقديرات الأولية لإنتاج المحافظة من ثمار العنب لهذا الموسم إلى أكثر من 54 ألف طن، وذلك بحسب مدير الزراعة.