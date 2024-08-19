تقانات العمليات الصباغية الحديثة… ضمن ورشة عمل أقامتها غرفة صناعة دمشق

دمشق- ماجد مخيبر:

أكد غزوان المصري رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها خلال ورشة عمل أقامتها الغرفة بعنوان “محور تقانات العمليات الصباغية الحديثة أهمية الدور الكبير الذي تلعبه هذه الورش في تطوير وتنمية القطاع الصناعي، موضحاً أن غرفة صناعة دمشق وريفها هي جهة موكلة في عملية التنمية الصناعية وأن هذه الورش التي تنظمها الغرفة موضوعة لخدمة الصناعة والاقتصاد الوطني.

المدرب الكيميائي بلال الرفاعي أوضح أن تطبيق الأصبغة التفاعلية على السيللوز باعتبارها الأكثر أهمية حالياً خاصة بمدينة دمشق وأيضاً السبكتروفوتومتر وهي من الأداة الأهم في عملية التصدير بما يخص تطابق الألوان.

تتناول الورشة في محاورها “صباغة البوليستر، القطن والألياف السيللوزية، المعالجة الأولية وقصر الألياف السيللوزية، المبيضات الضوئية، صباغة الألياف السيللوزية بالأصبغة التفاعلية ومقياس الطيف الضوئي السبكتروفوتومتر”.

وفي سياق آخر أكد الرفاعي على السعي وبالتعاون مع غرفة صناعة دمشق وريفها ومن خلال هذه الورشة نحو الدمج ما بين الفكر النظري الأكاديمي وما بين الفكر العلمي التطبيقي المحض وإعطاء أهمية أكبر للتطبيق العملي وبالتالي الحصول على منتج متميز يدخل عمليات التصدير والتسويق العالمي بنجاح.

هذا وقد حضر الورشة كل من حسام عابدين، نور الدين سمحا، أدهم طباع أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعدد من ممثلي شركات القطاع النسيجي والمهتمين بتقنيات العمليات الصباغية.