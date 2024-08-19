ظاهرة ممتعة يمكن للناس رؤيتها اليوم بأعينهم ..ألمع بشكل واضح وأكبر في الحجم ..القمر الأزرق العملاق

تشرين – رصد:

العالم كله على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة نسبيا تُسمى القمر الأزرق العملاق، وذلك في مساء اليوم 19 /آب 2024، حيث يخرج القمر البدر بعد الغروب مباشرة لينير السماء طوال الليل.

والقمر الأزرق ظاهرة حسابية تعتمد على اختلاف طول الشهور القمرية عن الشهور الميلادية، ولا علاقة له باللون الأزرق، بمعنى أن القمر لا يتلون في تلك الليلة باللون الأزرق بأي حال من الأحوال.

ولكن لأن هواة الفلك اعتادوا على تلوين صور القمر الملتقطة في ليالٍ كتلك باللون الأزرق (احتفالا بالظاهرة)، ظن البعض أن القمر بالفعل يتلون في ليلة القمر بالأزرق.

هناك نوعان من الأقمار الزرقاء؛ أهمها القمر الأزرق الموسمي الذي يشير إلى البدر الثالث في أحد الفصول (الصيف في هذه الحالة) الذي مرت به أربعة بدور مكتملة وهناك نوعان من الأقمار الزرقاء، يشير “القمر الأزرق الموسمي” إلى البدر الثالث في أحد الفصول (الصيف في هذه الحالة)، الذي مرت به 4 بدور مكتملة، وفقا لوكالة ناسا. بدأ الصيف الحالي يوم 20 حزيران، وشهدنا بدرا في يوم 22 /حزيران، ويوم 21 /تموز، والبدر الثالث في 19 / آب، أما الرابع فسيكون قبل نهاية الصيف في 18 /أيلول.

أما النوع الثاني فهو “القمر الأزرق الشهري”، وهو البدر حينما يتكرر مرة إضافية في شهر ميلادي واحد، نظرا لأن دورة القمر تستغرق حوالي 29.5 يوما، فإن معظم الأشهر لا تحتوي إلا على قمر مكتمل واحد، ومع ذلك، يحدث مرة واحدة تقريبا كل 2.5 إلى 3 سنوات، أن يتصادف حدوث بدرين في الشهر الميلادي الواحد، واحد في أوله والثاني في آخره، ويُطلق على البدر الثاني لقب “قمر أزرق”.

ووفقا لوكالة ناسا، يحدث القمر الأزرق كل عامين إلى 3 أعوام تقريبا، وكان القمر الأزرق الموسمي السابق في آب 2021، أما التالي فسيكون في أيار 2027.

ما أصل تسمية القمر الأزرق؟

تم استخدام عبارة “القمر الأزرق” لعدة قرون، ولها أصول بالأدب الإنجليزي في القرن السادس عشر، ففي ذلك الوقت، كان المصطلح يُستخدم للإشارة إلى شيء نادر جدا أو مستحيل الحدوث.

وفي هذه الأوقات، كان الناس في كل العالم تقريبا يعتمدون على القمر والشمس والنجوم لتبيان مواعيد الزراعة والري وجني المحاصيل، حيث لم يكن هناك تقويم، وبالتالي أطلقت أسماء متمايزة على الظواهر المتعددة للقمر والشمس.

وعلى سبيل المثال، أطلق على البدر الذي يأتي في شهر تشرين الأول “بدر الذئاب”، وفي شباط سُمي بدر الثلوج، وفي حزيران سمي بدر الفراولة، وهكذا كان كل اسم يشير إلى ظاهرة أو شيء يقوم به الناس في هذه المواسم.

لِمَ يُسمى قمرا عملاقا؟

ويُسمى القمر الأزرق في مساء 19 أب كذلك “قمرا عملاقا”، ولهذا التعريف علاقة بمدارالقمر حول الأرض، الذي يتخذ شكلا بيضاويا، يقترب من الأرض في بعض الأحيان ويبتعد عنها في أحيان أخرى.

ويعرف القمر العملاق بأنه ظاهرة يقترن خلالها طور القمر البدر مع اقتراب القمر من الأرض أثناء دورته حولها، ما يجعله ألمع بشكل واضح وأكبر في الحجم، وهو ظاهرة ممتعة يمكن للناس رؤيتها بأعينهم.

وفي 19 أغسطس/آب الحالي، يصبح القمر بدرا في تمام الساعة 21:26 بتوقيت الدوحة، بينما تكون أقرب نقطة للأرض من القمر في يوم 21 من الشهر نفسه في تمام الساعة 8:05 بتوقيت الدوحة.

لاحظ أن القمر لا يظهر أبدا عملاقا بالشكل الذي تراه في صور الإنترنت، في الواقع فإن تلك الصور تلتقط بتقنيات محددة، حيث يكون المصوّر بعيدا مسافة كافية عن المنازل أو الجبال ثم يلتقط الصورة، أما القمر فمهما كان عملاقا فلا يزال بإمكانك أن تغطيه بإصبع يدك، لأن مساحته في السماء هي 0.5 درجة فقط، ويمكن لك تجربة ذلك في أية ليلة.

وتتكرر ظاهرة القمر العملاق هذا العام على مدى 4 شهور متتالية، لكن أفضلها سيكون قمر سبتمبر العملاق، لأن طور البدر سيتوافق مع أقرب نقطة للقمر من الأرض خلال 2024.